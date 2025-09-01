Запланована подія 2

Цена на золото превысила исторический максимум: почему стоимость драгоценного металла продолжает расти

золото, монеты, слитки
Золото снова выросло в цене. / Freepik

Цена золота выросла до максимума за четыре месяца, поскольку инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система США (ФРС) снизит процентную ставку уже в этом месяце, что делает золото более привлекательным. В то же время цена на серебро впервые за десять лет превысила 40 долларов за унцию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Спотовая цена на золото выросла на 0,8% до 3 475,72 доллара за унцию, достигнув самого высокого уровня с 23 апреля. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре выросли на 0,9% до 3546,10 доллара.

По данным Reuters, апелляционный суд США признал большинство тарифов президента США Дональда Трампа незаконными, что еще больше повлияло на доллар и привело к четырехмесячному максимуму цены на золото.

Цена на серебро продемонстрировала еще более впечатляющую динамику. Спотовая цена выросла на 2%, достигнув $40,44 за унцию. Это самый высокий показатель с сентября 2011 года.

По словам аналитиков, скачок серебра также связан с ожиданиями снижения ставок ФРС, что делает его более привлекательным как инвестиционный актив. Кроме того, ограниченное предложение на рынке способствует поддержке восходящей тенденции.

Эксперты отмечают, что пониженная ликвидность на рынке из-за выходных дней банков США также усилила ценовые колебания.

Рост затронул и другие драгоценные металлы: платина подорожала на 0,8% до $1 375,41, а палладий поднялся на 1,1% до $1 121,09 .

Администрация Трампа, невзирая на решение суда, продолжает переговоры с торговыми партнерами, что оставляет определенную неопределенность на мировых рынках. Инвесторы внимательно следят за дальнейшими шагами ФРС и экономическими данными, чтобы определить будущее направление цен на драгоценные металлы.

Напомним, в конце июля мировой спрос на золото, включая внебиржевую торговлю (OTC), вырос на 3% в годовом исчислении, достигнув 1248,8 метрических тонн во втором квартале 2025 года. Этот прирост во многом обусловлен увеличением инвестиций на 78%.

Автор:
Татьяна Бессараб