Золото наближається до $3600: що вплинуло на ринок

У понеділок ціна на золото залишалася близькою до історичного максимуму, наближаючись до $3600 за унцію. Зростанню сприяли слабший, ніж очікувалося, звіт про зайнятість у США та очікування зниження ставки ФРС цього місяця.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Яка ціна золото?

Спотова ціна на золото зросла на 0,2% і досягла $3593,79 за унцію, після того як у п’ятницю метал торгувався поблизу рекордного максимуму в $3599,89.

Головним фактором підтримки золота стали дані щодо зайнятості в США та очікування можливого зниження ставки Федеральної резервної системи на 50 базисних пунктів у вересні.

Серпневі дані показали різке уповільнення зростання зайнятості в США та підвищення рівня безробіття до 4,3% — майже чотирирічного максимуму, що підтверджує пом’якшення умов на ринку праці і створює підстави для потенційного зниження ставки ФРС. Трейдери вже врахували ймовірне скорочення ставки на 25 базисних пунктів і оцінюють можливість більшого зниження на 50 пунктів на рівні 8% за даними CME FedWatch.

Низькі відсоткові ставки зменшують альтернативну вартість утримання золота та тиснуть на долар, роблячи метал більш привабливим для іноземних інвесторів. У фокусі ринку зараз — звіт про інфляцію в США, який буде опублікований у четвер і може прояснити очікуваний обсяг зниження ставки ФРС.

З початку року золото подорожчало на 37% після зростання на 27% у 2024 році завдяки слабкості долара, скуповуванню металу центральними банками, пом’якшенню монетарної політики та геополітичній невизначеності. Центральний банк Китаю продовжив купівлю золота, додаючи метал до резервів уже десятий місяць поспіль. Спекулянти також наростили чисті довгі позиції на 20 740 контрактів до 168,86 тис. за тиждень, що закінчився 2 вересня.

У сегменті інших дорогоцінних металів спотове срібло знизилося на 0,1% до $40,92 за унцію, платина подорожчала на 1,5% до $1 393,27, а паладій — на 1,2% до $1 123,20.

Нагадаємо, 2 вересня ціна на золоті злитки з негайною поставкою зросла на 0,9% до $3508,73 за унцію. Ця позначка перевищила попередній максимум, зафіксований у квітні. З початку року вартість дорогоцінного металу зросла вже на 33%.