Цена на золото держится на высоком уровне: аналитики прогнозируют новые максимумы

золотые монеты, слитки золота
Цена золота держится на высоком уровне. / Freepik

Цена на золото колебалась в пределах рекордного уровня. 22 сентября спотовая цена на золото выросла на 0,2% до $3 691,53 за унцию. Фьючерсы на золото в США с декабрьской поставкой выросли на 0,6% до $3 727,4. На минувшей неделе в среду цена на слитки достигла рекорда в $3 707,4.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

По словам главного рыночного аналитика KCM Trade Тима Уотерера, "золото вернулось на порог в $3 700, и на этой неделе могут быть достигнуты новые максимумы, если макроэкономические данные США будут поддерживать умеренный нарратив ФРС".

Рынок ожидает публикацию основного индекса личных потребительских расходов (PCE) США, являющегося приоритетным показателем инфляции для центрального банка. Вотерер отметил, что "сочетание умеренной политики ФРС и постоянных покупок центральным банком держит импульс на стороне золота".

На этой неделе запланированы выступления по меньшей мере десятка чиновников ФРС, включая главу Джерома Пауэлла. В среду ФРС снизила процентные ставки на 25 базовых пунктов.

Согласно инструменту CME FedWatch, инвесторы ожидают еще двух понижений ставки в этом году: по 25 базисных пунктов в октябре и декабре. Вероятность этих понижений составляет 93% и 81% соответственно.

Как отмечают аналитики, цена на слитки в этом году выросла более чем на 40%. Спотовое серебро выросло на 1% до $43,49 за унцию, платина – на 0,4% до $1 409,47, а палладий – на 0,8% до $1 157,75.

Напомним, 16 сентября цена на золото пересекла отметку в $3 689 за унцию. Этот рост произошел на фоне ослабления доллара и ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США (ФРС).

Автор:
Татьяна Ковальчук