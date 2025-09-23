Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,13

EUR

48,73

+0,31

Наличный курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,85

48,69

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Золото бьет рекорды. В этом году цена выросла уже на 43% и стремится к лучшему показателю 1979-го

золото
Золото продолжает дорожать / Depositphotos

С начала 2025 года цена золота выросла с $2626 за унцию до рекордной отметки в $3759, зафиксированной по состоянию на 23 сентября. Прирост составляет 43%, в то время как в прошлом году драгоценный металл подорожал на 27%. Сегодняшний рост стоимости золота удерживает его на пути к самому успешному году с 1979 года.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на публикацию The Guardian.

Впрочем, как отмечает издание, чтобы превзойти показатели 1979 года, понадобится еще больший рывок: тогда на фоне глобальной инфляции и ослабления доллара стоимость золота более чем удвоилась с $226 до $512 за унцию. То есть рост составил 127%.

По словам стратега Deutsche Bank Джима Рида, золото в этом году уже подорожало на 43% и установило новые рекорды, что делает 2025-й потенциально сильнейшим для драгоценного металла со времен Иранской революции и нефтяного кризиса. В это время инвесторы массово обратились к золоту как к защитному активу от инфляции.

Как пишет Reuters, руководитель исследований брокерской компании Pepperstone Крис Вестон отметил, что сегодня инвесторы хеджируют свой риск от акций, покупая золото.

Сегодняшний ценовой рекорд в $3759 почти на 9% больше, чем месяц назад.

Накануне Delo.ua писало, что золото подорожало до $3691,53 за унцию. Это тоже было рекордным в то время показателем.

Аналитики прогнозируют, что на этой неделе драгметалл будет устанавливать новые исторические максимумы.

Автор:
Наталия Гуленцова