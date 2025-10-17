Запланована подія 2

Ціна на золото перевищила $4300: найбільше тижневе зростання з 2008 року

золото
Золото подорожчало до нового піку / Depositphotos

Ціна на золото у п’ятницю перевищила 4300 доларів за унцію, продемонструвавши найбільше тижневе зростання з грудня 2008 року. Інвестори звертаються до цього "безпечного металу" на тлі геополітичної та економічної невизначеності, очікувань зниження ставок у США та падіння банківських акцій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Станом на 09:29 за Гринвічем спотова ціна золота склала 4335,87 долара за унцію, а ф’ючерси на грудень зросли до 4348,90 долара. Тижневе зростання металу очікується на рівні 8,1%, що робить цей тиждень найбільш вдалим для золота з часів світової фінансової кризи 2008 року.

Аналітики зазначають, що середовище залишається сприятливим для золота через геополітичні ризики, банківську нестабільність та очікувані зниження ставок Федеральною резервною системою. Водночас індекс відносної сили (RSI) становить 88, що вказує на перекупленість металу.

Срібло, платина та паладій демонструють різноспрямовану динаміку: спотова ціна срібла впала до 53,96 долара, платини — до 1656,90 долара, а паладію — до 1566,30 долара за унцію.

Золото цього року зросло більш ніж на 66%, підкріплене високим попитом ETF, скуповуванням центральними банками та глобальною фінансовою невизначеністю.

Нагадаємо, 13 жовтня ціни на золото піднялися до нового рекордного максимуму, оскільки інвестори посилили інтерес до безпечних активів після відновлення торговельної риторики президента США Дональда Трампа проти Китаю. 

Автор:
Тетяна Гойденко