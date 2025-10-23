Золото зростає на тлі геополітичних ризиків та торговельної напруженості: який прогноз на 2026 рік

Ціни на золото зросли 23 жовтня, оскільки санкції США проти Росії та можливі нові експортні обмеження на Китай посилили геополітичні ризики, що підвищило попит на безпечні активи. Спотова ціна на золото зросла на 0,5% до 4114,06 долара за унцію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні зросли на 1,6% до 4128,4 доларів за унцію.

Вплив геополітичних ризиків

"Золото намагається знайти свою основу після здорового та вкрай необхідного технічного відкату. Геополітичні ризики повинні зберігати пропозиції щодо безпечних притулків... воно (золото) менш схильне до різких коливань, реагуючи на такі новини", — сказав Хан Тан, головний ринковий аналітик Nemo.money.

Адміністрація Дональда Трампа розглядає план обмеження експорту низки програмних продуктів до Китаю, від ноутбуків до реактивних двигунів, у відповідь на останні обмеження Пекіном на експорт рідкісноземельних елементів.

Тим часом президент США Трамп вперше за свій другий термін запровадив санкції проти Росії, пов'язані з Україною , проти нафтових компаній "Лукойл" та "Роснефть".

Ціни на золото зросли приблизно на 57% цього року, досягнувши історичного максимуму в 4381,21 долара в понеділок, чому сприяли геополітична та економічна невизначеність, ставки на зниження ставок та постійні скуповування коштів центральним банком Сполучених Штатів.

"Ми продовжуємо розглядати золото як ефективний диверсифікатор портфеля, і подальше зростання до нашого прогнозу зростання на рівні $4700 за унцію все ще можливе, якщо виникнуть несприятливі макроекономічні та політичні події», – сказав у записці Марк Хефеле, головний інвестиційний директор UBS.

Прогноз JP Morgan на 2026 рік

Американський фінансовий конгломерат та один із найбільших банків світу JP Morgan прогнозує, що ціни на золото можуть досягти в середньому 5055 доларів за унцію до четвертого кварталу 2026 року, виходячи з припущень, що попит інвесторів та купівля центральними банками становитимуть в середньому близько 566 тонн за квартал наступного року.

"Оскільки ціна на золото є нашим найвищим показником протягом усього року, ми все ще вважаємо, що вона має ще більше потенціал для зростання, оскільки ми вступаємо в цикл скорочення ставок ФРС", – йдеться в примітці JPMorgan.

Нагадаємо, 21 жовтня спотове золото впало на 6,3%, що є найбільшим падінням за понад дванадцять років, а спотове срібло здешевшало на 8,7%. Це відбулося після того, як технічні індикатори почали сигналізувати про те, що попередній ціновий стрибок міг бути перебільшеним.