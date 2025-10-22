Золото зазнало найбільшого падіння за понад 12 років, срібло теж стрімко дешевшає: аналіз причин та прогноз

Спотові ціни на золото та срібло зазнали найбільш різкого розпродажу за останні роки, оскільки інвестори почали фіксувати прибутки на тлі побоювань щодо можливої переоцінки дорогоцінних металів після недавнього історичного зростання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

21 жовтня спотове золото впало на 6,3%, що є найбільшим падінням за понад дванадцять років, а спотове срібло здешевшало на 8,7%. Це відбулося після того, як технічні індикатори почали сигналізувати про те, що попередній ціновий стрибок міг бути перебільшеним.

"Падіння більш ніж на 5% трапляється рідко", – прокоментував ситуацію Александер Штахель, інвестор у ресурси зі Швейцарії. Він додав: "Теоретично це трапляється раз на сотні тисяч торгових днів".

Це падіння різко зупинило зростання, яке минулого тижня призвело до досягнення золотом і сріблом рекордних максимумів. Зростання золота значною мірою було зумовлене очікуваннями інвесторів на те, що Федеральна резервна система США здійснить принаймні одне надмірне зниження ставки до кінця року, а також так званою "торгівлею знеціненням", коли інвестори відмовлялися від суверенного боргу та валют, щоб захиститися від неконтрольованого дефіциту бюджету.

Френк Монкем, керівник відділу макроторгівлі в Buffalo Bayou Commodities, пояснює "відкат" золота комбінацією досить потужних технічних індикаторів. Він бачить "сильну підтримку" на рівні $4000-$4050 і прогнозує відновлення зростання цін після повернення з перекуплених позицій. "Очищення позицій має підготувати нас до наступного етапу зростання, очолюваного ETF та потоками коштів центральних банків на ринки, що розвиваються", – зазначив Монкем.

За словами Хелен Амос, аналітика сировинних товарів BMO Capital Markets, рекордне зростання цін на злитки з вересня було переважно зумовлене тими, хто стежив за ринковими тенденціями. Така торгівля "природно має потенціал піти в іншому напрямку, як тільки ми побачимо впродовж пари днів, коли ціни зростуть".

Додатковим чинником, що знижує привабливість дорогоцінних металів, стало зміцнення долара. У вівторок на Нью-Йоркській біржі золото торгувалося на рівні $4 125,22 за унцію, а срібло — $48,71 за унцію.

Однак вже зранку 22 жовтня спотова ціна на золото зросла на 0,5% до 4145,35 долара за унцію. У вівторок ціна на злитки впала більш ніж на 5%, що стало найбільшим падінням з серпня 2020 року. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в грудні зросли на 1,2% до 4 159,60 доларів за унцію. Спотова ціна срібла зросла на 0,5% до 48,95 долара за унцію. Платина впала на 1,1% до 1534,20 долара, а паладій зріс на 1,4% до 1427,13 долара.

Нагадаємо, 17 жовтня ціна на золото перевищила 4300 доларів за унцію, продемонструвавши найбільше тижневе зростання з грудня 2008 року.