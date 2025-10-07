Ціна на золото встановила новий історичний рекорд: скільки просять за унцію

Вартість ф'ючерсу на золото з постачанням у грудні 2025 року під час торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (Comex) 7 жовтня досягла 4000,1 долара за унцію. Це стало новим історичним максимумом.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ціна на золото встановила новий історичний рекорд, вперше перевищивши позначку 4 тис. дол. за унцію.

На Нью-Йоркській товарній біржі вночі ціни досягли піку, а на ранок вівторка відкотилися приблизно до 3,980 дол. за унцію.

З початку року ціна на золото зросла на 51% завдяки активним покупкам центральними банками, підвищеному попиту на біржові фонди, забезпечені золотом, ослабленню долара та зростаючому інтересу з боку роздрібних інвесторів, які прагнуть хеджувати ризики на тлі зростання торговельної та геополітичної напруженості.

У понеділок Goldman Sachs підвищив свій прогноз ціни на золото на грудень 2026 року з 4300 до 4900 доларів за унцію, посилаючись на значний приплив коштів із західних біржових фондів та скуповування коштів центральними банками.

Золото зростає на тлі зупинки уряду США

Зростання попиту на золото спостерігається на тлі першого за шість років припинення фінансування уряду США, очікувань подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики з боку Федеральної резервної системи Сполучених Штатів, а також політичних криз у Франції та Японії.

Крім того, зростання цін на золото підштовхують великі закупівлі центральних банків, особливо країн з економікою, що розвивається, які намагаються знизити залежність від долара.