Цена на золото установила новый исторический рекорд: сколько просят за унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставками в декабре 2025 года в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (Comex) 7 октября достигла 4000,1 доллара за унцию. Это явилось новым историческим максимумом.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что цена на золото установила новый исторический рекорд, впервые превысив отметку в 4 тыс. дол. за унцию.

На Нью-Йоркской товарной бирже ночью цены достигли пика, а к утру вторника откатились примерно до 3,980 дол. за унцию.

С начала года цена на золото выросла на 51% благодаря активным покупкам центральными банками, повышенному спросу на биржевые фонды, обеспеченные золотом, ослаблению доллара и растущему интересу со стороны розничных инвесторов, стремящихся хеджировать риски на фоне роста торговой и геополитической напряженности.

В понедельник Goldman Sachs повысил свой прогноз цены на золото на декабрь 2026 с 4300 до 4900 долларов за унцию, ссылаясь на значительный приток средств из западных биржевых фондов и скупку средств центральными банками.

Золото растет на фоне остановки правительства США

Рост спроса на золото наблюдается на фоне первого за шесть лет прекращения финансирования правительства США, ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы Соединенных Штатов, а также политических кризисов во Франции и Японии.

Кроме того, рост цен на золото подталкивают крупные закупки центральных банков, особенно развивающихся стран с экономикой, которые пытаются снизить зависимость от доллара.