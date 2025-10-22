Золото испытало наибольшее падение за более чем 12 лет, серебро тоже стремительно дешевеет: анализ причин и прогноз

Спотовые цены на золото и серебро испытали наиболее резкую распродажу за последние годы, поскольку инвесторы начали фиксировать доходы на фоне опасений относительно возможной переоценки драгоценных металлов после недавнего исторического роста.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

21 октября спотовое золото упало на 6,3%, что является наибольшим падением более чем за двенадцать лет, а спотовое серебро подешевело на 8,7%. Это произошло после того, как технические индикаторы начали сигнализировать о том, что предыдущий ценовой скачок мог быть преувеличенным.

"Падение более чем на 5% случается редко", – прокомментировал ситуацию Александер Штахель, инвестор в ресурсы из Швейцарии. Он добавил: "Теоретически это случается раз в сотни тысяч торговых дней".

Это падение резко остановило рост, который на прошлой неделе привел к достижению золотом и серебром рекордных максимумов. Рост золота в значительной степени был вызван ожиданиями инвесторов на то, что Федеральная резервная система США осуществит по крайней мере одно чрезмерное снижение ставки до конца года, а также так называемой "торговлей обесценивания", когда инвесторы отказывались от суверенного долга и валют, чтобы защититься от неконтролируемого дефицита бюджета.

Фрэнк Монкем, руководитель отдела макроторговли в Buffalo Bayou Commodities, объясняет "откат" золота комбинацией достаточно мощных технических индикаторов. Он видит "сильную поддержку" на уровне $4000-$4050 и прогнозирует возобновление роста цен после возвращения с перекупленных позиций. "Очистка позиций должна подготовить нас к следующему этапу роста, возглавляемого ETF и потоками средств центральных банков на развивающиеся рынки", - отметил Монкем.

По словам Хелен Амос, аналитика сырьевых товаров BMO Capital Markets, рекордный рост цен на слитки с сентября был преимущественно обусловлен теми, кто следил за рыночными тенденциями. Такая торговля "естественно имеет потенциал пойти в другом направлении, как только мы увидим в течение нескольких дней, когда цены вырастут".

Дополнительным фактором, снижающим привлекательность драгоценных металлов, стало укрепление доллара. Во вторник на Нью-Йоркской бирже золото торговалось на уровне $4 125,22 за унцию, а серебро - $48,71 за унцию.

Однако уже с утра 22 октября спотовая цена на золото выросла на 0,5% до 4145,35 доллара за унцию. Во вторник цена на слитки упала более чем на 5%, что явилось наибольшим падением с августа 2020 года. Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре выросли на 1,2% до 4159,60 долларов за унцию. Спотовая стоимость серебра выросла на 0,5% до 48,95 бакса за унцию. Платина упала на 1,1% до 1534,20 доллара, а палладий вырос на 1,4% до 1427,13 доллара.

Напомним, 17 октября цена на золото превысила 4300 долларов за унцию, продемонстрировав наибольший недельный рост с декабря 2008 года.