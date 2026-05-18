Падіння інтересу до мінімуму: JPMorgan знизив прогноз ціни на золото на 2026 рік

Один із найстаріших і найвпливовіших транснаціональних банків світу JPMorgan переглянув свій прогноз середньої ціни на золото на 2026 рік. Попередній очікуваний показник становив 5708 доларів, теперішній встановлено на рівні 5243 доларів за унцію (31,1 г). Причиною стало скорочення короткострокового попиту та мінімальний інтерес інвесторів та клієнтів до металу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ціна на спотове золото впала орієнтовно на 14% після 28 лютого, коли розпочався військовий конфлікт між США та Іраном. Подорожчання нафтопродуктів підвищує ризики інфляції, через що Федеральна резервна система США утримує відсоткові ставки на високому рівні протягом тривалого періоду.

Хоча брокерські компанії зберігають позиції щодо довгострокових перспектив ринку золота, частина банківських установ переглянула плани на найближчий період у бік зниження через спад попиту з боку інвесторів та очікування високих процентних ставок.

"Наразі спокій проявляється у стагнації активності та показниках попиту. Сукупні відкриті позиції та обсяги ф'ючерсів на золото на COMEX залишаються низькими, чисті відкриті позиції ф'ючерсів на керовані гроші стагнують на низьких рівнях, а потоки ETF були незначними", — описали поточну ситуацію на ринку золота аналітики банку.

Банк ANZ також знизив очікувану ціну золота на кінець року до 5600 доларів за унцію. Основними чинниками тиску названо високу дохідність цінних паперів, інфляційні процеси та посилення позицій американської валюти.

Попри коригування середньорічних показників, JPMorgan зберіг очікування зростання вартості металу до 6000 доларів за унцію наприкінці 2026 року. Експерти банку зазначили: "Ми зберігаємо наш оптимістичний середньостроковий прогноз і прогнозуємо, що після того, як зникне величезна невизначеність щодо енергетики та інфляції, попит на золото з боку інвесторів та центральних банків знову зросте протягом другої половини 2026 року".

Нагадаємо, у жовтні минулого року JP Morgan прогнозував, що ціни на золото можуть досягти в середньому 5055 доларів за унцію до четвертого кварталу 2026 року. Тоді аналітики виходили з припущень, що попит інвесторів та купівля центральними банками становитимуть в середньому близько 566 тонн за квартал наступного року.