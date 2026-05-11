Золото дешевшає через дорогу нафту та відмову Трампа від мирного плану: як змінилися ціни

У понеділок, 11 травня, золото впало в ціні на 1%. Головними причинами стали стрімке подорожчання нафти, що посилює інфляційні очікування, та відсутність прогресу у мирних переговорах між США та Іраном.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише Reuters.

Спотова ціна на золото опустилася до 4 667,99 долара за унцію, а червневі ф'ючерси в США втратили 1,1%.

Додатковим фактором зниження вартості дорогоцінного металу стало зміцнення курсу долара. Оскільки ціна золота фіксується в американській валюті, його купівля стала дорожчою для власників інших валют, що традиційно знижує попит на злитки.

Конфлікт на Близькому Сході зупиняє ринки

Інвестиційне середовище погіршилося після того, як президент США Дональд Трамп відхилив мирні пропозиції Тегерана. Американський лідер назвав вимоги Ірану абсолютно неприйнятними, що фактично заблокувало переговорний процес. Це призвело до зростання цін на нафту марки Brent вище позначки 103 долари за барель.

Ринок побоюється, що конфлікт, який триває вже 10 тижнів, може затягнутися. Найбільші занепокоєння викликає ймовірне паралізування судноплавства через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Аналітики ринку зазначають, що інфляційні ризики продовжують тиснути на свідомість інвесторів, оскільки спроби припинити протистояння зайшли у глухий кут.

ФРС утримує високі ставки

З початку активної фази конфлікту наприкінці лютого золото втратило в ціні вже понад 11%.

Висока вартість енергоносіїв підживлює інфляцію, що змушує Федеральну резервну систему США довше утримувати процентні ставки на високому рівні.

Хоча золото зазвичай вважається інструментом захисту від інфляції, високі ставки роблять цей актив менш привабливим для трейдерів.

Нагадаємо, на початку лютого ціна на золото продемонструвала впевнене зростання на 1,9%, досягнувши позначки 4 859,43 долара за унцію. Срібло зросло на 4,2% до $74,22 долара. Ринок дорогоцінних металів відреагував на обвал індексів від Уолл-стріт до Азії.

Автор:
Тетяна Бесараб