Ціни на золото і срібло зростають на тлі падіння світових акцій: скільки коштують дорогоцінні метали

золото, срібло, гроші
Дорогоцінні метали знову зростають.

6 лютого ціна на золото продемонструвала впевнене зростання на 1,9%, досягнувши позначки 4 859,43 долара за унцію. Срібло зросло на 4,2% до $74,22 долара. Ринок дорогоцінних металів відреагував на обвал індексів від Уолл-стріт до Азії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Платина зросла на 0,9% до 2 004,85 долара за унцію, паладій здорожчав на 2,3% до 1 653,13 долара.

Що впливає на ринок?

Головним драйвером ринку залишається геополітика. Переговори між США та Іраном в Омані щодо ядерної програми тримають інвесторів у напрузі. старший ринковий аналітик OANDA зазначає Келвін Вонг зазначає: "Я бачу певний приплив інвестицій у безпечні зони, але майте на увазі, що після розпродажу минулої п’ятниці все ще існує певна обережність... у нас все ще є цей страх щодо напруженості між Іраном і США, який все ще існує".

На думку аналітиків у короткостроковій перспективі очікуватиметься дуже нестабільний рух ціни на золото між $5169, що є ключовим короткостроковим опором, та ключовим короткостроковим рівнем підтримки на рівні $4400.

Додатковим фактором тиску виступає зміцнення долара США. Очікування призначення Кевіна Ворша на посаду голови ФРС підштовхнуло американську валюту до двотижневого максимуму.

Ситуація ускладнюється і внутрішніми чинниками великих споживачів. В Індії попит на фізичне золото впав через різкі стрибки цін, а премії на метал знизилися вдвічі. Тим часом ринок очікує на відкладений звіт про зайнятість у США, який через часткове припинення роботи уряду вийде лише 11 лютого.

Нагадаємо, 5 лютого ціни на золото, срібло, нафту та мідь синхронно пішли вниз. Після телефонної розмови між лідерами Китаю та США градус напруги впав, а заплановані переговори з Іраном остаточно заспокоїли ризики.

Автор:
Тетяна Ковальчук