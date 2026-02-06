Запланована подія 2

Цены на золото и серебро растут на фоне падения мировых акций: сколько стоят драгоценные металлы

золото, серебро, деньги
Драгметаллы снова растут.

6 февраля цена на золото продемонстрировала уверенный рост на 1,9%, достигнув отметки 4 859,43 доллара за унцию. Серебро выросло на 4,2% до $74,22 доллара. Рынок драгметаллов отреагировал на обвал индексов от Уолл-стрит до Азии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Платина выросла на 0,9% до 2 004,85 доллара за унцию, палладий подорожал на 2,3% до 1 653,13 доллара.

Что влияет на рынок?

Главным драйвером рынка остается геополитика. Переговоры между США и Ираном в Омане по ядерной программе держат инвесторов в напряжении. старший рыночный аналитик OANDA отмечает Келвин Вонг отмечает: "Я вижу определенный приток инвестиций в безопасные зоны, но имейте в виду, что после распродажи в прошлую пятницу все еще существует определенная осторожность... у нас все еще есть этот страх по напряженности между Ираном и США, который все еще существует".

По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе ожидается очень нестабильное движение цены на золото между $5169, что является ключевым краткосрочным сопротивлением, и ключевым краткосрочным уровнем поддержки на уровне $4400.

Дополнительным фактором давления выступает укрепление доллара США. Ожидание назначения Кевина Орша на должность главы ФРС подтолкнуло американскую валюту к двухнедельному максимуму.

Ситуация усугубляется и внутренними факторами крупных потребителей. В Индии спрос на физическое золото упал из-за резких скачков цен, а премии на металл снизились вдвое. Тем временем рынок ожидает отложенный отчет о занятости в США, который из-за частичного прекращения работы правительства выйдет только 11 февраля.

Напомним, 5 февраля цены на золото, серебро, нефть и медь синхронно пошли вниз. После телефонного разговора между лидерами Китая и США градус напряженности упал, а запланированные переговоры с Ираном окончательно успокоили риски.

Автор:
Татьяна Ковальчук