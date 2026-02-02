Цены на золото и серебро начали падать после рекордного роста

В понедельник цены на золото и серебро продемонстрировали самое резкое однодневное падение за последние 40 лет на фоне выдвижения Кевина Орша на должность главы ФРС.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Спотовая цена на золото снизилась на 3,2% до 4708,19 доллара за унцию. Хотя рынок несколько стабилизировался, в начале сессии отмечалось шокирующее падение почти на 10%.

Следует отметить, что еще 30 января стоимость слитков обвалилась на 9,8%, что стало самым плохим показателем с 1983 года.

Всего с момента достижения исторического пика ($5 594,82), зафиксированного 29 января, золото потеряло около 900 долларов стоимости, фактически аннулировав большую часть доходов, полученных с начала года.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в апреле также просели на 0,3% - до 4 730,40 доллара.

Причины понижения

Основным триггером распродажи стало выдвижение кандидатуры Кевина Орша на должность главы Федеральной резервной системы США.

Инвесторы опасаются смены монетарной политики, что спровоцировало массовый выход из активов-хранилищ.

Ситуацию усугубило ужесточение требований к марже: это заставило многих трейдеров закрывать позиции под давлением, что лишь ускорило падение.

Серебро вслед за золотом

Не менее драматическая ситуация развернулась и в сегменте серебра. Спотовая цена на белый металл упала на 3,4% до 81,65 доллара. На утренних торгах в понедельник падение достигало критических 15%.

Для серебра этот период стал настоящим испытанием: актив потерял примерно 33% стоимости по сравнению со своим историческим максимумом в 121,64 доллара, который был достигнут только на прошлой неделе.

Спотовая цена на платину упала на 9,4% до 1958,93 доллара. за унцию по достижении рекордного уровня 2918,80 доллара. 26 января, а цена на палладий снизилась на 5,1% до 1611,86 доллара.

Золото в Украине

Украина имеет значительный потенциал относительно золота, однако этот драгоценный металл пока остается в недрах. По оценкам Госгеонадр, прогнозные ресурсы золота в нашей стране составляют около 3 тысяч тонн. В разных регионах Украины есть месторождения золота. Наиболее известное – Мужиевское на Закарпатье.

Напомним, 22 января мировой финансовый гигант Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото к концу 2026 года до 5400 долларов за унцию.