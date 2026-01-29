Цены на драгоценные металлы достигли исторических максимумов: золото приблизилось к отметке в $5600.

29 января цена на золото выросла почти до 5600 долларов за унцию. Стоимость серебра на торгах превысила 120 долларов. Медь подскочила до $14125 за тонну. На фоне геополитического и экономического беспокойства инвесторы ищут безопасные гавани.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой напубликацию Reuters.

Цены на золото и серебро

Спотовая цена на золото повысилась на 3% до 5 560,07 долларов, зафиксировав рекордные максимумы девять сессий после пиковой отметки в $5 594,82. В целом металл вырос на 27% в этом году после скачка на 64% в 2025 году. Несмотря на параболический характер роста, фундаментальные показатели остаются благоприятными.

Спотовая цена на серебро выросла на 1,4% до рекордного максимума в 120,45 доллара. Спрос со стороны инвесторов, ищущих более дешевые альтернативы золоту, вместе с дефицитом предложения и импульсными покупками, поддерживает цены на белый металл, который уже подскочил более чем на 60% с начала 2026 года. За прошлый год серебро подорожало на 148%.

Факторы роста

Аналитики связывают этот скачок со спросом на безопасные активы из-за геополитической ситуации и политической нестабильности в США, в частности опасений относительно независимости Федеральной резервной системы (ФРС).

Инвесторов беспокоит уголовное расследование администрации Трампа в отношении главы ФРС Джерома Павелла и попытки увольнения членов правления. Дополнительным стимулом роста является увеличение долга США и признаки распада мировой торговой системы на региональные блоки.

Напряженность подогревается заявлениями Дональда Трампа по Ирану: президент США призвал Тегеран к ядерному соглашению, предупредив о серьезных ударах в случае нападения. Тегеран ответил угрозами в сторону США и Израиля. На этом фоне ФРС оставила ставки неизменными, а инфляция в декабре остается выше целевого показателя в 2%. В Китае и Гонконге покупатели массово стекаются к торговцам металлами, ожидая дальнейшего роста цен.

Рекорды других металлов

Цены на другие металлы также значительно выросли, в частности медь продемонстрировала наибольший однодневный рост за многие годы. Сегодня цена на этот металл на Лондонской бирже металлов подскочила на целых 7,9% к историческому максимуму в 14 125 долларов за тонну.

Спотовая цена на платину выросла на 2,8% до 2770,49 доллара за унцию, а на палладий – на 1,6% до 2107,37 доллара. Кроме того, выросли цены и на алюминий (+2%) и цинк (+3%).

Золото в Украине

Украина имеет значительный потенциал по отношению к золоту, однако этот драгоценный металл пока остается в недрах. По оценкам Госгеонадр, прогнозные ресурсы золота в нашей стране составляют около 3 тысяч тонн. В разных регионах Украины есть месторождения золота. Наиболее известное – Мужиевское на Закарпатье. Оно содержит золото-полиметаллические руды. Также перспективным для разработки специалисты считают месторождение Сауляк в Раховском районе. Однако запуск одного золотодобывающего предприятия нуждается в сотнях миллионов долларов инвестиций с длительным периодом окупаемости.

Напомним, 28 января потовая цена на золото подскочила на 1,4% до 5 262,66 доллара за унцию.