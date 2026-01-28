Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,96

--0,17

EUR

51,23

+0,17

Наличный курс:

USD

43,17

43,00

EUR

51,50

51,21

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Новый рекорд: цена на золото впервые приблизилась к отметке 5300 долларов за унцию

золото, серебро, деньги
Драгметаллы растут в цене.

28 января цена на золото выросла до рекордного уровня. Спотовая цена на желтый металл подскочила на 1,4% до 5 262,66 доллара за унцию. Главной причиной стали падение индекса доллара и постоянные геополитические колебания.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале выросли на 3,4% до 5255,30 долларов за унцию. В целом с начала года цена на драгметалл выросла более чем на 20%.

Что отразилось на стоимости золота?

Главным фактором рыночных изменений стали новости Белого дома. Президент Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит падение стоимости доллара, приведшее к самому низкому уровню главной резервной валюты мира за почти четыре года.

Старший рыночный аналитик OANDA Келвин Вонг объяснил: "Рост цены на золото обусловлен очень сильной косвенной корреляцией с долларом и... замечанием Трампа на неформальный вопрос о долларе, намекавший на то, что в Белом доме существует широкий консенсус по поводу ослабления доллара в будущем".

Снижение индекса валюты США, в сочетании с ростом геополитических рисков и бегством инвесторов из валют и казначейских облигаций, повлекло за собой волну спроса на драгоценные металлы. С начала года цена на золото выросла примерно на 22%. За тот же период цена на серебро выросла примерно на 60%.

Еще одним фактором, повлиявшим на стоимость золота стало падение потребительского доверия в США. В январе ее показатель упал до самого низкого уровня более чем за 11,5 лет на фоне растущей тревоги относительно вялого рынка труда и высоких цен.

Цены на другие металлы

Рынок драгметаллов демонстрирует общий подъем, где серебро, платина и палладий также обновляют показатели. Сегодня спотовое серебро выросло на 2% до 115,40 доллара за унцию. С начала года цена на белый металл подскочила почти на 60%.

Платина поднялась на 1,7% до 2 685,16 доллара за унцию, а палладий прибавил в цене 0,7%   до 1946,75 доллара.

Золото в Украине

Украина имеет значительный потенциал по отношению к золоту, однако этот драгоценный металл пока остается в недрах. По оценкам Госгеонадр, прогнозные ресурсы золота в нашей стране составляют около 3 тысяч тонн. Несмотря на такие цифры, промышленная добыча этого драгметалла до сих пор почти не осуществлялась.

Напомним, 27 января на Сингапурской бирже золото стоило 5 067,84 доллара за унцию после предварительного скачка до $5 110,5. Геополитический хаос и торговые противостояния превратили благородный металл в главное "тихое убежище" для капитала.

Автор:
Татьяна Ковальчук