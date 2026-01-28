Новый рекорд: цена на золото впервые приблизилась к отметке 5300 долларов за унцию

28 января цена на золото выросла до рекордного уровня. Спотовая цена на желтый металл подскочила на 1,4% до 5 262,66 доллара за унцию. Главной причиной стали падение индекса доллара и постоянные геополитические колебания.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале выросли на 3,4% до 5255,30 долларов за унцию. В целом с начала года цена на драгметалл выросла более чем на 20%.

Что отразилось на стоимости золота?

Главным фактором рыночных изменений стали новости Белого дома. Президент Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит падение стоимости доллара, приведшее к самому низкому уровню главной резервной валюты мира за почти четыре года.

Старший рыночный аналитик OANDA Келвин Вонг объяснил: "Рост цены на золото обусловлен очень сильной косвенной корреляцией с долларом и... замечанием Трампа на неформальный вопрос о долларе, намекавший на то, что в Белом доме существует широкий консенсус по поводу ослабления доллара в будущем".

Снижение индекса валюты США, в сочетании с ростом геополитических рисков и бегством инвесторов из валют и казначейских облигаций, повлекло за собой волну спроса на драгоценные металлы. С начала года цена на золото выросла примерно на 22%. За тот же период цена на серебро выросла примерно на 60%.

Еще одним фактором, повлиявшим на стоимость золота стало падение потребительского доверия в США. В январе ее показатель упал до самого низкого уровня более чем за 11,5 лет на фоне растущей тревоги относительно вялого рынка труда и высоких цен.

Цены на другие металлы

Рынок драгметаллов демонстрирует общий подъем, где серебро, платина и палладий также обновляют показатели. Сегодня спотовое серебро выросло на 2% до 115,40 доллара за унцию. С начала года цена на белый металл подскочила почти на 60%.

Платина поднялась на 1,7% до 2 685,16 доллара за унцию, а палладий прибавил в цене 0,7% до 1946,75 доллара.

Золото в Украине

Украина имеет значительный потенциал по отношению к золоту, однако этот драгоценный металл пока остается в недрах. По оценкам Госгеонадр, прогнозные ресурсы золота в нашей стране составляют около 3 тысяч тонн. Несмотря на такие цифры, промышленная добыча этого драгметалла до сих пор почти не осуществлялась.

Напомним, 27 января на Сингапурской бирже золото стоило 5 067,84 доллара за унцию после предварительного скачка до $5 110,5. Геополитический хаос и торговые противостояния превратили благородный металл в главное "тихое убежище" для капитала.