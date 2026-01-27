Цены на золото и серебро держатся на рекордных максимумах из-за спроса на безопасные активы

Цены на драгоценные металлы держатся вблизи исторических максимумов. 27 января на Сингапурской бирже золото стоило 5 067,84 доллара за унцию после предварительного скачка до $5 110,5. Геополитический хаос и торговые противостояния превратили благородный металл в главное "тихое убежище" для капитала.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Цены на драгоценные металлы

Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале снизились на 0,5% до 5056,90 долларов за унцию.

Однако настоящей звездой стал "белый металл" , который сегодня подорожал на 4% до $108,25 . В целом с начала года серебро прибавило 53% к стоимости. В то же время рынок платины и палладия демонстрирует коррекцию после пиковых значений, снизившись до 2647,39 и 1953,69 долларов соответственно.

Влияние политики Трампа

Главным триггером роста стала агрессивная внешняя политика Вашингтона.

"Деструктивный политический подход Трампа в этом году играет на руку драгоценным металлам как защитная стратегия. Угрозы повышения тарифов для Канады и Южной Кореи делают достаточно, чтобы золото оставалось безопасным вариантом", – сказал Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.

Торговая напряженность растет: президент США Дональд Трамп объявил о повышении тарифов на импорт южнокорейских автомобилей, пиломатериалов и фармацевтических препаратов до 25%, раскритиковав одновременно Сеул за неспособность заключить соглашение с Вашингтоном.

Дополнительным фактором стало ослабление американской валюты. Вмешательство Японии и США для стабилизации иены, а также риск остановки работы правительства США ("шатдауна"), сбили спесь с доллара.

"Вмешательство американских и японских чиновников для стабилизации иены привело к падению доллара и стало благом для цены на золото", – добавляет Вотерер.

Что дальше?

Инвесторы затаили дыхание в ожидании заседания Федеральной резервной системы. Ситуация вокруг регулятора напряжена как никогда: администрация Трампа инициировала расследование в отношении Джерома Пауэлла и пытается уволить главу ФРС Лизу Кук. В условиях такой нестабильности крупные игроки, например европейский гигант Amundi SA, советуют выходить из долларовых активов.

"Золото в долгосрочной перспективе - очень хорошая защита от обесценения и хороший способ сохранить определенную покупательную способность", - убежден Винсент Мортье, главный инвестиционный директор Amundi.

Несмотря на разрыв между экономическими показателями и реальностью, оптимизм покупателей не угасает. Как утверждает аналитик City Index Ltd Фавад Разакзада: "Трейдеры покупают на откатах, а не на затухающих ралли. Пока сохраняется такое настроение, трудно спорить против роста цен в ближайшей перспективе".

Золото в Украине

Украина имеет значительный потенциал по отношению к золоту, однако этот драгоценный металл пока остается в недрах. По оценкам Госгеонадр, прогнозные ресурсы золота в нашей стране составляют около 3 тысяч тонн. Несмотря на такие цифры, промышленная добыча этого драгметалла до сих пор почти не осуществлялась.

Напомним, 22 января мировой финансовый гигант Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото к концу 2026 года до 5400 долларов за унцию. Ранее аналитики конгломерата ожидали отметку в 4900 долларов, но стремительный спрос со стороны частных инвесторов и центральных банков заставил пересмотреть их цифры в сторону роста.