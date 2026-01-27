Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,13

--0,01

EUR

51,06

+0,41

Наличный курс:

USD

43,28

43,15

EUR

51,30

51,00

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цены на золото и серебро держатся на рекордных максимумах из-за спроса на безопасные активы

золото, доллары
Цены на золото и серебро держатся на максимуме. / Depositphotos

Цены на драгоценные металлы держатся вблизи исторических максимумов. 27 января на Сингапурской бирже золото стоило 5 067,84 доллара за унцию после предварительного скачка до $5 110,5. Геополитический хаос и торговые противостояния превратили благородный металл в главное "тихое убежище" для капитала.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Цены на драгоценные металлы

Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале снизились на 0,5% до 5056,90 долларов за унцию.

Однако настоящей звездой стал "белый металл" , который сегодня подорожал на 4% до $108,25 . В целом с начала года серебро прибавило 53% к стоимости. В то же время рынок платины и палладия демонстрирует коррекцию после пиковых значений, снизившись до 2647,39 и 1953,69 долларов соответственно.

Влияние политики Трампа

Главным триггером роста стала агрессивная внешняя политика Вашингтона.

"Деструктивный политический подход Трампа в этом году играет на руку драгоценным металлам как защитная стратегия. Угрозы повышения тарифов для Канады и Южной Кореи делают достаточно, чтобы золото оставалось безопасным вариантом", – сказал Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.

Торговая напряженность растет: президент США Дональд Трамп объявил о повышении тарифов на импорт южнокорейских автомобилей, пиломатериалов и фармацевтических препаратов до 25%, раскритиковав одновременно Сеул за неспособность заключить соглашение с Вашингтоном.

Дополнительным фактором стало ослабление американской валюты. Вмешательство Японии и США для стабилизации иены, а также риск остановки работы правительства США ("шатдауна"), сбили спесь с доллара.

"Вмешательство американских и японских чиновников для стабилизации иены привело к падению доллара и стало благом для цены на золото", – добавляет Вотерер.

Что дальше?

Инвесторы затаили дыхание в ожидании заседания Федеральной резервной системы. Ситуация вокруг регулятора напряжена как никогда: администрация Трампа инициировала расследование в отношении Джерома Пауэлла и пытается уволить главу ФРС Лизу Кук. В условиях такой нестабильности крупные игроки, например европейский гигант Amundi SA, советуют выходить из долларовых активов.

"Золото в долгосрочной перспективе - очень хорошая защита от обесценения и хороший способ сохранить определенную покупательную способность", - убежден Винсент Мортье, главный инвестиционный директор Amundi.

Несмотря на разрыв между экономическими показателями и реальностью, оптимизм покупателей не угасает. Как утверждает аналитик City Index Ltd Фавад Разакзада: "Трейдеры покупают на откатах, а не на затухающих ралли. Пока сохраняется такое настроение, трудно спорить против роста цен в ближайшей перспективе".

Золото в Украине

Украина имеет значительный потенциал по отношению к золоту, однако этот драгоценный металл пока остается в недрах. По оценкам Госгеонадр, прогнозные ресурсы золота в нашей стране составляют около 3 тысяч тонн. Несмотря на такие цифры, промышленная добыча этого драгметалла до сих пор почти не осуществлялась.

Напомним, 22 января мировой финансовый гигант Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото к концу 2026 года до 5400 долларов за унцию. Ранее аналитики конгломерата ожидали отметку в 4900 долларов, но стремительный спрос со стороны частных инвесторов и центральных банков заставил пересмотреть их цифры в сторону роста.

Автор:
Татьяна Ковальчук