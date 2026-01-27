Ціни на золото та срібло тримаються на рекордних максимумах через попит на безпечні активи

Ціни на дорогоцінні метали тримаються поблизу історичних максимумів. 27 січня на Сінгапурській біржі золото коштувало 5 067,84 долара за унцію після попереднього стрибка до $5 110,5. Геополітичний хаос та торговельні протистояння перетворили благородний метал на головний "тихий притулок" для капіталу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ціни на дорогоцінні метали

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому знизилися на 0,5% до 5 056,90 доларів за унцію.

Проте справжньою зіркою став "білий метал", який сьогодні здорожчав на 4% до $108,25. Загалом з початку року срібло додало 53% до вартості. Водночас ринок платини та паладію демонструє корекцію після пікових значень, знизившись до 2647,39 та 1953,69 доларів відповідно.

Вплив політики Трампа

Головним тригером зростання стала агресивна зовнішня політика Вашингтона.

"Деструктивний політичний підхід Трампа цього року грає на руку дорогоцінним металам як захисна стратегія. Погрози підвищення тарифів для Канади та Південної Кореї роблять достатньо, щоб золото залишалося безпечним варіантом", – сказав Тім Вотерер, головний ринковий аналітик KCM Trade.

Торговельна напруженість зростає: президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення тарифів на імпорт південнокорейських автомобілів, пиломатеріалів та фармацевтичних препаратів до 25%, одночасно розкритикувавши Сеул за нездатність укласти угоду з Вашингтоном.

Додатковим фактором стало послаблення американської валюти. Втручання Японії та США задля стабілізації єни, а також ризик зупинки роботи уряду США ("шатдауну"), збили пиху з долара.

"Втручання американських та японських чиновників для стабілізації єни призвело до падіння долара та стало благом для ціни на золото", – додає Вотерер.

Що далі?

Інвестори затамували подих в очікуванні засідання Федеральної резервної системи. Ситуація навколо регулятора напружена як ніколи: адміністрація Трампа ініціювала розслідування щодо Джерома Пауелла та намагається звільнити голову ФРС Лізу Кук. В умовах такої нестабільності великі гравці, як-от європейський гігант Amundi SA, радять виходити з доларових активів.

"Золото в довгостроковій перспективі є дуже хорошим захистом від знецінення та гарним способом зберегти певну купівельну спроможність", – переконаний Вінсент Мортьє, головний інвестиційний директор Amundi.

Попри розрив між економічними показниками та реальністю, оптимізм покупців не згасає. Як стверджує аналітик City Index Ltd Фавад Разакзада: "Трейдери купують на відкатах, а не на затухаючих раллі. Поки зберігається такий настрій, важко сперечатися проти зростання цін у найближчій перспективі".

Золото в Україні

Україна має значний потенціал щодо золота, однак цей дорогоцінний метал поки що залишається в надрах. За оцінками Держгеонадр, прогнозні ресурси золота в нашій країні сягають близько 3 тисяч тонн. Попри такі цифри, промисловий видобуток цього дорогоцінного металу досі майже не здійснювався.

Нагадаємо, 22 січня світовий фінансовий гігант Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото на кінець 2026 року до 5400 доларів за унцію. Раніше аналітики конгломерату очікували позначку у 4900 доларів, але стрімкий попит з боку приватних інвесторів та центральних банків змусив їх переглянути цифри у бік зростання.