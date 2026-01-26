Золото вперше в історії перевищило позначку в 5000 доларів

Ціна на золото зросла до рекордно високого рівня понад 5000 доларів за унцію, продовживши історичне зростання. Стрімке подорожчання зумовлене геополітичною нестабільністю, яка змушує інвесторів масово переводити капітали у цей традиційно надійний актив.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters

Золото встановило історичний рекорд

Спотова ціна продемонструвала зростання на 1,5%, сягнувши пікового значення 5 092,71 долара, тоді як лютневі ф'ючерси у США стабілізувалися на рівні 5 056,60 долара.

Таке стрімке подорожчання є продовженням надпотужного тренду минулого року, коли метал додав у ціні 64%, продемонструвавши найкращий результат із 1979 року завдяки масовим закупівлям центральними банками, зокрема Китаєм, та рекордному припливу інвестицій у профільні фонди.

Чинники нестабільності та криза довіри до активів США

Основним драйвером поточного ралі експерти називають глибоку кризу довіри до американської адміністрації та фінансових активів США. На думку ринкових аналітиків, інвестори шукають порятунку в золоті через непередбачувані зовнішньополітичні рішення Білого дому.

Зокрема, ринки гостро відреагували на раптову зміну позиції Дональда Трампа щодо мит проти європейських союзників у контексті його планів стосовно Гренландії, а також через погрози запровадити 100% мито на канадські товари у разі їхньої торговельної співпраці з Китаєм.

Подібна волатильність політичного курсу змушує капітал мігрувати у захисні активи, що лише за початок цього року підняло ціни на метал ще на 17%.

Золото в Україні

Україна має значний потенціал щодо золота, однак цей дорогоцінний метал поки що залишається в надрах. За оцінками Держгеонадр, прогнозні ресурси золота в нашій країні сягають близько 3 тисяч тонн. Попри такі цифри, промисловий видобуток цього дорогоцінного металу досі майже не здійснювався.

Нагадаємо, 22 січня світовий фінансовий гігант Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото на кінець 2026 року до 5400 доларів за унцію. Раніше аналітики конгломерату очікували позначку у 4900 доларів, але стрімкий попит з боку приватних інвесторів та центральних банків змусив їх переглянути цифри у бік зростання.