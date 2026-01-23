Ціни на дорогоцінні метали б’ють рекорди: золото наблизилось до позначки 5000 доларів

Золото 23 січня досягло чергового рекордного максимуму, срібло та платина також продовжили зростання до піків, що зумовлено зниженням довіри до активів США через геополітичну напруженість та економічну невизначеність.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Сьогодні ціна на золоті злитки піднялася до рекордного рівня понад 4967 доларів і була на шляху до тижневого зростання майже на 8%, завдяки ослабленню долара. Срібло зросло до історичного максимуму 99,34 долара за унцію. Платина також зросла до позначки у $2650,9. І тільки паладій втратив 0,6%, опустившись до $1908,02.

Причини зростання цін

"Віра в США та їхні активи похитнулася, можливо, назавжди, і це спрямовує гроші в дорогоцінні метали. Тож слово «розрив» часто вживається. Я не думаю, що це перебільшення", – сказав Кайл Родда, старший ринковий аналітик Capital.

Юйсюань Тан, керівник відділу макростратегії в Азії JP Morgan Private Bank, у свою чергу зауважив, що золото зазнає постійного переоцінювання, оскільки "з’являються тріщини в порядку, що базується на правилах після Другої світової війни". На його думку, інвестори дедалі більше розглядають золото як надійний захист від глобальних ризиків.

Крім того, як зазначають аналітики, на ціни також вплинув ключовий показник американської валюти, який переживає найгірший тиждень за сім місяців Індекс долара впав на 1% протягом тижня по відношенню до провідних світових валют, що робить дорогоцінні метали дешевшими для більшості покупців.

Золото в Україні

Україна має значний потенціал щодо золота, однак цей дорогоцінний метал поки що залишається в надрах. За оцінками Держгеонадр, прогнозні ресурси золота в нашій країні сягають близько 3 тисяч тонн. Попри такі цифри, промисловий видобуток цього дорогоцінного металу досі майже не здійснювався.

Нагадаємо, 22 січня світовий фінансовий гігант Goldman Sachs підвищив прогноз ціни на золото на кінець 2026 року до 5400 доларів за унцію. Раніше аналітики конгломерату очікували позначку у 4900 доларів, але стрімкий попит з боку приватних інвесторів та центральних банків змусив їх переглянути цифри у бік зростання.