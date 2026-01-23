Цены на драгоценные металлы бьют рекорды: золото приблизилось к отметке 5000 долларов

Золото 23 января достигло очередного рекордного максимума, серебро и платина также продолжили рост до пиков, что обусловлено снижением доверия к активам США из-за геополитической напряженности и экономической неопределенности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Сегодня цена на золотые слитки поднялась до рекордного уровня более 4967 долларов и была на пути к недельному росту почти на 8% благодаря ослаблению доллара. Серебро выросло до исторического максимума 99,34 доллара за унцию. Платина также выросла до отметки в $2650,9. И только палладий потерял 0,6%, опустившись до $1908,02.

Причины роста цен

"Вера в США и их активы пошатнулась, возможно, навсегда, и это направляет деньги в драгоценные металлы. Так что слово "разрыв" часто употребляется. Я не думаю, что это преувеличение", – сказал Кайл Родда, старший рыночный аналитик Capital.

Юйсюань Тан, руководитель отдела макростратегии в Азии JP Morgan Private Bank, в свою очередь отметил, что золото подвергается постоянной переоценке, поскольку "появляются трещины в порядке, базирующемся на правилах после Второй мировой войны". По его мнению, инвесторы все больше рассматривают золото как надежную защиту от глобальных рисков.

Кроме того, как отмечают аналитики, на цены также повлиял ключевой показатель американской валюты, который переживает худшую неделю за семь месяцев Индекс доллара упал на 1% в течение недели по отношению к ведущим мировым валютам, что делает драгоценные металлы дешевле для большинства покупателей.

Золото в Украине

Украина имеет значительный потенциал по отношению к золоту, однако этот драгоценный металл пока остается в недрах. По оценкам Госгеонадр, прогнозные ресурсы золота в нашей стране составляют около 3 тысяч тонн. Несмотря на такие цифры, промышленная добыча этого драгметалла до сих пор почти не осуществлялась.

Напомним, 22 января с витовой финансовый гигант Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото на конец 2026 года до 5400 долларов за унцию. Ранее аналитики конгломерата ожидали отметку в 4900 долларов, но стремительный спрос со стороны частных инвесторов и центральных банков заставил пересмотреть их цифры в сторону роста.