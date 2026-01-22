Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото: почему инвесторы активно скупают драгоценный металл

Мировой финансовый гигант Goldman Sachs повысил свой прогноз цены на золото к концу 2026 года до 5400 долларов за унцию. Ранее аналитики конгломерата ожидали отметку в 4900 долларов, но стремительный спрос со стороны частных инвесторов и центральных банков заставил пересмотреть их цифры в сторону роста.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Кто и почему скупает золото?

Известность "желтого металла" объясняется желанием защитить капитал от глобальных политических рисков. По оценкам Goldman Sachs, покупатели из частного сектора не намерены распродавать свои запасы в 2026 году, что создает прочный фундамент для дальнейшего удорожания. Ожидается, что центральные банки развивающихся стран будут покупать в среднем по 60 тонн золота ежемесячно для диверсификации своих резервов.

Уже сегодня мы видим результаты этого тренда: спотовая цена на золото в январе 2026 достигла пика в 4887,82 доллара за унцию. Только с начала этого года металл вырос в цене на 11%, продлив ралли в прошлом году, когда его стоимость взлетела на 64%.

Прогноз других финучреждений

Мнения финансовых институтов разделились, но общий вектор остается положительным:

Citi Research, Bank of America и Societe Generale солидарны в прогнозам на равны $5000 за унцию . При этом Citi ожидает такой цены уже в ближайшие три месяца;

JP Morgan прогнозирует среднюю цену на уровне $4753 с пиками свыше $5000 в конце 2026 года;

HSBC, Morgan Stanley и ANZ ориентируют инвесторов на диапазон $4400 – $4600.

Даже самые сдержанные прогнозы подтверждают: золото остается главным активом для тех, кто стремится к стабильности в нестабильном мире. Как отмечают в Commerzbank, спрос на безопасные активы будет только расти.

Золото в Украине

Украина имеет значительный потенциал по отношению к золоту, однако этот драгоценный металл пока остается в недрах. По оценкам Госгеонадр, прогнозные ресурсы золота в нашей стране составляют около 3 тысяч тонн. Несмотря на такие цифры, промышленная добыча этого драгметалла до сих пор почти не осуществлялась.

Важным шагом для развития сектора может стать недавний конкурс на разработку участка " Добра " в Кировоградской области. Этот проект предусматривает комплексную добычу девяти видов полезных ископаемых, среди которых литий и золото .

Напомним, 22 января цены на золото немного упали после понижения спроса на безопасные активы. Спотовая цена на золото снизилась на 0,8% до 4796,75 долларов за унцию после рекордного пика в 4887,82 доллара на предыдущей сессии. Фьючерсы на золото с февральской поставкой также потеряли 0,8% и составили $4799,90 за унцию.