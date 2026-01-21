Запланована подія 2

Новости
От добычи до переработки: в литиевый проект "Добра" могут вложить более $2 млрд

добыча глины
Украина готовится к реализации одного из крупнейших инвестиционных проектов / Depositphotos

Украина готовится к реализации одного из крупнейших инвестиционных проектов в сфере критических минералов — литиевого проекта "Добра", объем вложений в который в перспективе может превысить $2 млрд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Егора Перелыгина.

Первый этап предусматривает геологоразведочные работы, второй — организацию добычи и обогащения руды до концентрата, включая строительство шахты и горно-обогатительного комбината (ГОК). Именно эти инвестиции являются базовыми для формирования заявки.

В то же время, по словам замминистра, победитель конкурса предложил гораздо больший объем инвестиций.

Он отмечает, что базовый сценарий предполагает вложение более $0,5 млрд, а при оптимистическом сценарии — более $0,7 млрд долларов на этих двух этапах. Но точные цифры пока не подлежат разглашению.

Отдельно он подчеркнул, что инвестор рассматривает полную цепь добавленной стоимости, в частности, переработку литиевого концентрата в гидроксид или карбонат лития. При оптимистическом сценарии объем инвестиций в производство гидроксида лития может превысить $1,8 млрд.

"Проект "Добра" стратегически важен для страны. Мы искренне верим и работаем над тем, чтобы Украина имела возможность интегрироваться в цепи поставок наших стратегических партнеров", — подчеркнул Перелыгин.

В министерстве отмечают, что литиевые проекты, в частности «Добрая», могут стать ключевым элементом интеграции Украины в глобальные цепи поставки критических минералов, необходимых для производства аккумуляторов и зеленой энергетики.

Для лучшего понимания экономики проекта также используется модель типовой цепи переработки твердых литийсодержащих минералов, где SC6 считается рыночным benchmark для концентратов.

Об участке "Добра"

Участок "Добра" - это большое месторождение литиевых руд в Кировоградской области Украины, вблизи Добровеличковки. Участок занимает площадь около 1700 га, является одним из крупнейших таких месторождений в Украине, содержащий кроме лития и другие ценные металлы, например (рубидий, цезий, ниобий, тантал, бериллий, олово и золото).

Ранее сообщалось, что   Украина отдает разработку большого месторождения лития   "Добра" в Кировоградской области консорциума, среди инвесторов которого есть друг президента США Дональда Трампа Рональд Лаудер.

Автор:
Татьяна Гойденко