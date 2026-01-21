Від видобутку до переробки: у літієвий проєкт "Добра" можуть вкласти понад $2 млрд

Україна готується до реалізації одного з найбільших інвестиційних проєктів у сфері критичних мінералів — літієвого проєкту “Добра”, обсяг вкладень у який у перспективі може перевищити $2 млрд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Єгора Перелигіна.

Перший етап передбачає геологорозвідувальні роботи, другий — організацію видобутку та збагачення руди до концентрату, включно з будівництвом шахти та гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК). Саме ці інвестиції є базовими для формування заявки.

Водночас, за словами заступника міністра, переможець конкурсу запропонував значно більший обсяг інвестицій.

Він зазначає, що базовий сценарій передбачає вкладення понад $0,5 млрд, а за оптимістичного сценарію — понад $0,7 млрд доларів США на цих двох етапах. Та точні цифри наразі не підлягають розголошенню.

Окремо він наголосив, що інвестор розглядає повний ланцюг доданої вартості, зокрема переробку літієвого концентрату у гідроксид або карбонат літію. За оптимістичного сценарію, обсяг інвестицій у виробництво гідроксиду літію може перевищити $1,8 млрд.

"Проєкт "Добра" є стратегічно важливим для країни. Ми щиро віримо і працюємо над тим, щоб Україна мала можливість інтегруватися у ланцюги постачання наших стратегічних партнерів", — підкреслив Перелигін.

У міністерстві зазначають, що літієві проєкти, зокрема «Добра», можуть стати ключовим елементом інтеграції України у глобальні ланцюги постачання критичних мінералів, необхідних для виробництва акумуляторів та “зеленої” енергетики.

Для кращого розуміння економіки проєкту також використовується модель типового ланцюга переробки твердих літійвмісних мінералів, де SC6 вважається ринковим benchmark для концентратів.

Про ділянку "Добра"

Ділянка "Добра" — це велике родовище літієвих руд у Кіровоградській області України , поблизу Добровеличківки. Ділянка займає площу близько 1700 га, є одним з найбільших таких родовищ в Україні, що містить окрім літію також інші цінні метали, як-от (рубідій, цезій, ніобій, тантал, берилій, олово та золото).

Раніше повідомлялося, що Україна віддає розробку великого родовища літію "Добра" у Кіровоградській області консорціуму, серед інвесторів якого є друг президента США Дональда Трампа Рональд Лаудер.