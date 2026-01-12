Украина привлечет $179 млн для разработки месторождения лития в Кировоградской области: правительство определило победителя

Впервые в истории Украины избран победитель конкурса на разработку литиевого месторождения по механизму соглашения о разделе продукции (СРП). Главным объектом разработки стало крупное месторождение лития участок "Добрая" в Кировоградской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабмина.

Это открывает беспрецедентные возможности для вхождения нашего государства в цепи поставок стратегических партнеров.

Что предполагает проект?

Проект предусматривает привлечение минимум 179 млн долларов капитальных инвестиций. Премьер Юлия Свириденко отметила: "Месторождение позволит привлечь минимальный объем капитальных инвестиций в $179 млн, из которых $12 млн направят на проведение новой геологоразведки и международного аудита запасов, $167 млн на организацию добычи и обогащения в случае подтверждения промышленных запасов".

Кто инвестор?

Победителем конкурсного отбора стала компания "Dobra Lithium Holdings JV, LLC", акционерами которой являются известные международные игроки Techmet и The Rock Holdings. Компания "Techmet" уже владеет активами на четырех континентах и имеет репутацию эксперта по реализации сложных проектов по добыче критических минералов.

Механизм соглашения о разделе продукции является идеальным балансом интересов: инвесторы получают право на добычу в рамках партнерства, но само месторождение остается в собственности народа Украины.

Стратегическое значение для Украины

Привлечение американских и европейских инвестиций принесет Украине не только деньги, но и:

современные технологии добычи и переработки;

дополнительные гарантии безопасности благодаря присутствию системных западных партнеров;

толчок для дальнейшего привлечения мирового капитала в другие сектора.

"Этот проект открывает беспрецедентные возможности для вхождения Украины в высококонкурентную и высокотехнологичную мировую литиевую отрасль вместе с системными американскими партнерами", - подчеркнула Свириденко.

Об участке "Добра"

Участок "Добра" - это большое месторождение литиевых руд в Кировоградской области Украины, вблизи Добровеличковки. Участок занимает площадь около 1700 га, является одним из крупнейших таких месторождений в Украине, содержащий кроме лития и другие ценные металлы, например (рубидий, цезий, ниобий, тантал, бериллий, олово и золото).

Ранее сообщалось, что Украина отдает разработку крупного месторождения литию "Добра" в Кировоградской области консорциуму, среди инвесторов которого есть друг президента США Дональда Трампа Рональд Лаудер.