Конкурс на разработку литиевого месторождения "Добра" в Кировоградской области: какие требования к инвесторам

Участие в конкурсе, объявленном Кабмином на заключение соглашения о разделе продукции на участке "Добра" в Кировоградской области, могут принимать украинские и иностранные компании, объединения юридических лиц и частные инвесторы с необходимым финансовым и техническим ресурсом и опытом в добыче и обогащении полезных ископаемых.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Конкурс для инвесторов

"Мы активно работаем над тем, чтобы Украина превратила свои ресурсы в базу для современной промышленности. Этот конкурс является частью более широкой стратегии по созданию полноценных кластеров вокруг месторождений критических минералов", – отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Конкурс на заключение соглашения о разделе продукции на участке "Добра" открыт для украинских и иностранных компаний, объединений юридических лиц и частных участников, имеющих необходимый финансовый и технический ресурс, а также опыт в добыче и обогащении полезных ископаемых.

К участию не допускаются резиденты и компании из государств-агрессоров и юрисдикций под санкциями, а также нарушающие действующие обязанности недропользователя.

Заявка подается в письменной или электронной форме и должна содержать информацию об участнике, его опыте в недропользовании, программе работ, инвестиционных обязательствах, мерах по экологической безопасности и социальному развитию. Для участия в конкурсе необходимо уплатить взнос в размере 500 тыс. грн.

Оценка предложений осуществляет Межведомственная комиссия по четко определенным критериям:

программа работ и технологические решения;

объем и условия инвестиций;

предложения по распределению продукции;

экологические мероприятия;

уровень финансового обеспечения;

опыт в области и план социальных инвестиций.

Победитель конкурса заключает соглашение с государством сроком на 50 лет и обязуется осуществить по меньшей мере 179 млн долл. инвестиций, включающий финансирование геологоразведки и запуск добычи и обогащения

Дополнительно, соглашение предусматривает соблюдение экологических стандартов, приоритетное использование украинских товаров и рабочей силы, а также инвестиции в развитие местных общин.

Запуск конкурса является важным этапом в формировании современного минерально-сырьевого комплекса Украины и интеграции в глобальные цепи снабжения критически важных минералов.

Проведение конкурса для литиевого месторождения "Добра" по механизму СРП стало первым пилотным проектом для твердых полезных ископаемых и демонстрирует готовность Украины открывать рынок стратегического сырья для инвесторов, отмечает прессслужба.

О недрах и добыче лития

По информации The New York Times, Украина начала подготовку к проведению тендера для разработки крупного литиевого месторождения "Добра" в Кировоградской области. Это решение стало первым практическим шагом после подписания соглашения с США о стратегическом партнерстве в сфере критически важных полезных ископаемых.

В рамках договоренностей планируется привлечение частных инвесторов к совместному использованию украинских недр для укрепления цепей поставок сырья, необходимого для энергетического перехода и развития электромобильности.

Этот проект также потенциально может войти в портфель Украинско-американского фонда восстановления как пилотная инициатива совместного инвестирования В контексте глобального перехода к зеленой энергетике и развитию электромобильности привлечение инвестиций в добычу лития открывает новые возможности для интеграции Украины в мировые производственные цепи.

Об украинско-американском инвестиционном фонде

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию этого соглашения, а 12 мая президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры для запуска фонда – нового механизма привлечения инвестиций для восстановления и развития украинской экономики.

Первое заседание совета директоров Украинско-американского инвестфонда запланировано на сентябрь, а в течение следующих полутора лет планируется реализовать первые три проекта.

В сентябре 2025 года в Украину приедет делегация из США для поиска инвестиционных проектов, которые будут наполнены Украинско-американским фондом восстановления.