Конкурс на розробку літієвого родовища "Добра" на Кіровоградщині: які вимоги до інвесторів

Учать у конкурсі, оголошеному Кабміном на укладення угоди про розподіл продукції на ділянці "Добра" у Кіровоградській області, можуть брати українські та іноземні компанії, об’єднання юридичних осіб та приватні інвестори з необхідним фінансовим і технічним ресурсом та досвідом у видобутку й збагаченні корисних копалин.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Конкурс для інвесторів

"Ми активно працюємо над тим, аби Україна перетворила свої ресурси на базу для сучасної промисловості. Цей конкурс є частиною ширшої стратегії зі створення повноцінних кластерів навколо родовищ критичних мінералів", – зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Конкурс на укладення угоди про розподіл продукції на ділянці "Добра" відкрито для українських та іноземних компаній, об’єднань юридичних осіб і приватних учасників, які мають необхідний фінансовий та технічний ресурс, а також досвід у видобутку й збагаченні корисних копалин.

До участі не допускаються резиденти та компанії з держав-агресорів і юрисдикцій під санкціями, а також ті, хто порушує чинні обов’язки надрокористувача.

Заявка подається в письмовій або електронній формі і має містити інформацію про учасника, його досвід у надрокористуванні, програму робіт, інвестиційні зобов’язання, заходи з екологічної безпеки та соціального розвитку. Для участі в конкурсі необхідно сплатити внесок у розмірі 500 тис. грн.

Оцінювання пропозицій здійснює Міжвідомча комісія за чітко визначеними критеріями:

програма робіт і технологічні рішення;

обсяг і умови інвестицій;

пропозиції щодо розподілу продукції;

екологічні заходи;

рівень фінансового забезпечення;

досвід у галузі та план соціальних інвестицій.

Переможець конкурсу укладає угоду з державою строком на 50 років і бере на себе зобов’язання здійснити щонайменше 179 млн дол. інвестицій, що включає фінансування геологорозвідки та запуск видобутку й збагачення.

Додатково угода передбачає дотримання екологічних стандартів, пріоритетне використання українських товарів і робочої сили, а також інвестиції у розвиток місцевих громад.

Запуск конкурсу є важливим етапом у формуванні сучасного мінерально-сировинного комплексу України та інтеграції в глобальні ланцюги постачання критично важливих мінералів.

Проведення конкурсу для літієвого родовища "Добра" за механізмом УРП стало першим пілотним проєктом для твердих корисних копалин і демонструє готовність України відкривати ринок стратегічної сировини для інвесторів, наголошує пресслужба.

Про надра та видобуток літію

За інформацією The New York Times, Україна розпочала підготовку до проведення тендеру на розробку великого літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області. Це рішення стало першим практичним кроком після підписання угоди зі США щодо стратегічного партнерства у сфері критично важливих корисних копалин.

У межах домовленостей планується залучення приватних інвесторів до спільного використання українських надр для зміцнення ланцюгів постачання сировини, необхідної для енергетичного переходу та розвитку електромобільності.

Цей проєкт також потенційно може увійти до портфеля Українсько-американського фонду відбудови як пілотна ініціатива спільного інвестування. У контексті глобального переходу до зеленої енергетики та розвитку електромобільності, залучення інвестицій у видобуток літію відкриває нові можливості для інтеграції України у світові виробничі ланцюги.

Про Українсько-американський інвестиційний фонд

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію цієї угоди, а 12 травня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску фонду — нового механізму залучення інвестицій для відновлення та розвитку української економіки.

Перше засідання ради директорів Українсько-американського інвестфонду заплановане на вересень, а протягом наступних півтора року планується реалізувати перші три проєкти.

У вересні 2025 року до України приїде делегація зі США для пошуку інвестиційних проєктів, які наповнять Українсько-американський фонд відбудови.