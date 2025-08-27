- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Соглашение об ископаемых с США: Украина объявляет конкурс на месторождение лития "Добра" в Кировоградской области
На внеочередном заседании правительства приняли важное решение для развития сектора полезного ископаемого и привлечения инвестиций в Украину, а именно объявили конкурс на разработку литиевого месторождения "Добра" в Кировоградской области.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, правительство объявило конкурс на заключение соглашения о разделе продукции на месторождении "Добра" в Кировоградской области.
Свириденко подчеркнула, что участок содержит значительные запасы лития, имеющего стратегическое значение для энергетики и технологий.
"Мы ожидаем инвестора, который обеспечит не только добычу, но и развитие производств с добавленной стоимостью в Украине. Следующие шаги: публикация объявления в течение двух месяцев, три месяца для приема заявлений, далее – определение победителя", - подчеркнула глава правительства.
О недрах и добыче лития
По информации The New York Times, Украина начала подготовку к проведению тендера для разработки крупного литиевого месторождения "Добра" в Кировоградской области. Это решение стало первым практическим шагом после подписания соглашения с США о стратегическом партнерстве в сфере критически важных полезных ископаемых.
В рамках договоренностей планируется привлечение частных инвесторов к совместному использованию украинских недр для укрепления цепей поставок сырья, необходимого для энергетического перехода и развития электромобильности.
Этот проект также может войти в портфель Американско-украинского фонда восстановления как пилотная инициатива совместного инвестирования. В контексте глобального перехода к зеленой энергетике и развитию электромобильности привлечение инвестиций в добычу лития открывает новые возможности для интеграции Украины в мировые производственные цепи.
Украина и США готовятся к первому заседанию инвестфонда по восстановлению
30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.
8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления А 12 мая президент Владимир Зеленский. подписал закон о ратификации сделки.
23 мая Украина и США официально завершили все процедуры по запуску Американско-украинского инвестиционного фонда — нового механизма для привлечения инвестиций в восстановление и развитие украинской экономики.
Первое заседание адди директоров американо-украинского инвестиционного фонда запланировано на сентябрь. В течение следующих полутора лет планируется реализовать первые три проекта.
В сентябре 2025 года в Украину приедет делегация из США, которая будет искать инвестиционные проекты для наполнения Американско-Украинского фонда восстановления.