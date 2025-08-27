Соглашение об ископаемых с США: Украина объявляет конкурс на месторождение лития "Добра" в Кировоградской области

На внеочередном заседании правительства приняли важное решение для развития сектора полезного ископаемого и привлечения инвестиций в Украину, а именно объявили конкурс на разработку литиевого месторождения "Добра" в Кировоградской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, правительство объявило конкурс на заключение соглашения о разделе продукции на месторождении "Добра" в Кировоградской области.

Свириденко подчеркнула, что участок содержит значительные запасы лития, имеющего стратегическое значение для энергетики и технологий.

"Мы ожидаем инвестора, который обеспечит не только добычу, но и развитие производств с добавленной стоимостью в Украине. Следующие шаги: публикация объявления в течение двух месяцев, три месяца для приема заявлений, далее – определение победителя", - подчеркнула глава правительства.

О недрах и добыче лития

По информации The New York Times, Украина начала подготовку к проведению тендера для разработки крупного литиевого месторождения "Добра" в Кировоградской области. Это решение стало первым практическим шагом после подписания соглашения с США о стратегическом партнерстве в сфере критически важных полезных ископаемых.

В рамках договоренностей планируется привлечение частных инвесторов к совместному использованию украинских недр для укрепления цепей поставок сырья, необходимого для энергетического перехода и развития электромобильности.

Этот проект также может войти в портфель Американско-украинского фонда восстановления как пилотная инициатива совместного инвестирования. В контексте глобального перехода к зеленой энергетике и развитию электромобильности привлечение инвестиций в добычу лития открывает новые возможности для интеграции Украины в мировые производственные цепи.

Украина и США готовятся к первому заседанию инвестфонда по восстановлению

30 апреля Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

8 мая Верховная Рада поддержала ратификацию соглашения между правительствами Украины и США о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления А 12 мая президент Владимир Зеленский. подписал закон о ратификации сделки.

23 мая Украина и США официально завершили все процедуры по запуску Американско-украинского инвестиционного фонда — нового механизма для привлечения инвестиций в восстановление и развитие украинской экономики.

Первое заседание адди директоров американо-украинского инвестиционного фонда запланировано на сентябрь. В течение следующих полутора лет планируется реализовать первые три проекта.

В сентябре 2025 года в Украину приедет делегация из США, которая будет искать инвестиционные проекты для наполнения Американско-Украинского фонда восстановления.