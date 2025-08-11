Запланована подія 2

Цены на литий взлетели после приостановки китайским гигантом добычи на крупной шахте

литий
Цены на литий взлетели, а акции горнодобывающих компаний выросли

Цены на литий и акции добываемых компаний резко выросли после того, как китайский аккумуляторный гигант Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) закрыл одну из крупных шахт. Это решение спровоцировало предположение, что Пекин может остановить и другие производства по борьбе с избытком мощностей в экономике.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Акции Tianqi Lithium Corp. подскочили на 19% на Гонконгской фондовой бирже, а Ganfeng Lithium Group Co. выросли на 21%. Акции австралийских горнодобывающих компаний также выросли после того, как CATL подтвердила закрытие литиевого месторождения в провинции Цзянси. Это привело к максимальному росту цен на литий на Гуанчжоуской фьючерсной бирже.

Судьбу крупнейшей литиевой шахты CATL в Ичуне обсуждали уже несколько недель из-за слухов об отказе правительства продлить ее лицензию. По оценкам Bank of America Corp., закрытие этой шахты, которая отвечала примерно за 6% мировой добычи, является значительным событием. Она расположена в регионе, на который приходится еще не менее 5% мировой добычи лития.

"Я думаю, это означает, что цена на литий в ближайшей перспективе имеет большой потенциал для роста", - сказал Мэтти Чжао, соруководитель отдела китайских акций в банке.

Как пишет Bloomberg, производители лития столкнулись с глобальным избытком предложения, ухудшенным сложными условиями спроса на электрические автомобили, в частности из-за отмены стимулов для этой отрасли в США при президентстве Дональда Трампа.

CATL, крупнейший в мире производитель аккумуляторов, подтвердил закрытие своего месторождения Цзяньсяво утром в понедельник, заявив, что оно пытается обновить свою лицензию без дополнительных подробностей.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщили Bloomberg News, что работа будет остановлена по меньшей мере на три месяца, поскольку срок действия лицензии на добычу истек 9 августа.

Китайская компания заявила, что остановка не повлияет на ее общие операции, и ее акции выросли на 2,8% на Гонконгской фондовой бирже, хотя позже частично откорректировались.

Напомним, в июне российские войска захватили село Шевченко в Донецкой области, где расположено одно из самых перспективных литиевых месторождений Украины. Это уже второе из четырех обнаруженных месторождений, перешедших под контроль РФ.

Автор:
Татьяна Бессараб