Ціни на літій злетіли після призупинення китайським гігантом видобутку на великій шахті

Ціни на літій та акції компаній, що його видобувають, різко зросли після того, як китайський акумуляторний гігант Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) закрив одну з великих шахт. Це рішення спровокувало припущення, що Пекін може зупинити й інші виробництва для боротьби з надлишком потужностей в економіці.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Акції Tianqi Lithium Corp. підскочили на 19% на Гонконгській фондовій біржі, а Ganfeng Lithium Group Co. виросли на 21%. Акції австралійських гірничодобувних компаній також зросли після того, як CATL підтвердила закриття літієвого родовища у провінції Цзянсі. Це спричинило максимальне зростання цін на літій на Гуанчжоуській ф'ючерсній біржі.

Долю найбільшої літієвої шахти CATL в Ічуні обговорювали вже кілька тижнів через чутки про відмову уряду подовжити її ліцензію. За оцінками Bank of America Corp., закриття цієї шахти, яка відповідала за приблизно 6% світового видобутку, є значною подією. Вона розташована в регіоні, на який припадає ще щонайменше 5% світового видобутку літію.

"Я думаю, це означає, що ціна на літій в найближчій перспективі має великий потенціал для зростання", - сказав Метті Чжао, співкерівник відділу китайських акцій в банку.

Як пише Bloomberg, виробники літію зіткнулися з глобальним надлишком пропозиції, погіршеним складними умовами попиту на електричні автомобілі, зокрема через скасування стимулів для цієї галузі в США за президентства Дональда Трампа.

CATL, найбільший у світі виробник акумуляторів, підтвердив закриття свого родовища Цзяньсяво вранці в понеділок, заявивши, що воно намагається оновити свою ліцензію без додаткових подробиць.

Джерела, знайомі з ситуацією, повідомили Bloomberg News, що робота буде зупинена щонайменше на три місяці, оскільки термін дії ліцензії на видобуток закінчився 9 серпня.

Китайська компанія заявила, що зупинка не матиме великого впливу на її загальні операції, і її акції зросли на 2,8% на Гонконгській фондовій біржі, хоча пізніше частково відкоригувалися.

Нагадаємо, в червні російські війська захопили село Шевченко на Донеччині, де розташоване одне з найперспективніших літієвих родовищ України. Це вже друге з чотирьох виявлених родовищ, яке перейшло під контроль РФ.