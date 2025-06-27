Росія захопила друге родовище літію в Україні — Le Figaro

Російські війська захопили село Шевченко на Донеччині, де розташоване одне з найперспективніших літієвих родовищ України. Це вже друге з чотирьох виявлених родовищ, яке перейшло під контроль РФ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Le Figaro.

Захоплення Шевченківського родовища

Літієве родовище площею 40 гектарів, розташоване на околиці села Шевченко в Донецькій області, перейшло під контроль російських військ.

За даними аналітичного ресурсу DeepState, майже вся територія населеного пункту була захоплена 24 червня, хоча частина села досі перебуває в "сірій зоні", де тривають бойові дії. Саме родовище було виявлено ще у 1982 році, і на сьогодні вважається одним із найбагатших на літій в Україні.

Літій в Україні

Літій, також відомий як "біле золото", є стратегічно важливим металом, зокрема для виробництва акумуляторів до електромобілів. Ціни на нього значно зросли останніми роками, що підвищує цінність таких родовищ.

За оцінками вчених Національної академії наук України, зробленими напередодні повномасштабного вторгнення, Україна має потенціал стати одним із провідних виробників літію у світі. Загальні запаси цього металу на території країни тоді оцінювалися в 500 тисяч тонн.

Було ідентифіковано чотири основні родовища: два на заході України (Полохівське та Добра) та два на сході — у селах Шевченко і Крута Балка Донецької області. Наразі східні ділянки, які містять стратегічно важливі поклади, контролюються російськими окупаційними силами.

Видобуток літію має свою специфіку — цей метал міститься у різних видах руд, зокрема в петаліті та сподумені. Згідно з оцінками фахівців, вилучення літію з петаліту є значно складнішим і дорожчим процесом, ніж його отримання зі сподумену. Саме тому родовище в селі Шевченко, де зосереджено до 90% високомінералізованого сподумену, вважається найбільш перспективним серед українських літієвих покладів. Для порівняння, три інші виявлені родовища в Україні здебільшого містять петаліт, що робить їх менш економічно вигідними для промислової розробки.

Окрім літію, у надрах Шевченківського родовища також наявні поклади рідкісних і цінних металів — танталу, ніобію, берилію, цезію, рубідію та олова, що лише підсилює його стратегічне значення.

Водночас, варто враховувати, що понад 70% літію у світі добувають з розсолів солоних озер — це найбільш рентабельний метод. Український же літій залягає у твердих породах, що робить його видобуток дорожчим і технологічно складнішим. Як зауважують аналітики, в умовах війни повноцінна експлуатація таких родовищ є малоймовірною, а після завершення бойових дій їхня комерційна привабливість потребуватиме додаткової оцінки.

Попри це, контроль Росії над Шевченківським родовищем суттєво посилює її позиції в боротьбі за стратегічні ресурси. Видання Le Figaro наголошує, що ця ситуація набуває особливої ваги на тлі зростаючого інтересу до рідкісноземельних металів з боку США, зокрема — адміністрації Дональда Трампа.

Нагадаємо, Україна готується оголосити конкурс на розробку літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області. Проєкт може стати пілотним у межах співпраці з Американсько-українським фондом відбудови.