"Укрнафта" розпочинає геологорозвідку на Олеській ділянці: які надра видобуватиме

"Укрнафта" заявила, що розпочинає розпочинає пошуково-розвідувальні роботи на потенційно нафтогазоносній ділянці площею 6,32 тисяч кв. км. Компанія вже отримала від Державна служба геології та надр України спецдозвіл на видобуток газу на Олеській ділянці, яка є одним з найперспективніших родовищ сланцевого газу і розташована на Львівщині та Прикарпатті.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

"Укрнафта" стала стороною угоди про розподіл продукції, що видобуватиметься на Олеській площі. Іншою стороною угоди про розподіл продукції є держава.

На Олеській площі очікується відкриття крім традиційних покладів нафти та газу також і нетрадиційних (сланцевий газ, газ щільних колекторів). Успішна розвідка та подальша розробка може означати старт видобутку нетрадиційних вуглеводнів в Україні.

Ресурсна база компанії зросте: до наявних 2125 квадратних кілометрів площі родовищ додається 6324 квадратних кілометрів нової площі з ресурсами нафти і газу. "Укрнафта" вже має всі необхідні технологічні об'єкти поряд з Олеською площею.

"Освоєння нової площі забезпечить стабільні надходження до державного бюджету від майбутнього видобутку. Активна розвідка та розробка родовищ вуглеводнів дозволить менше залежати від імпорту та цін на світових ринках і створить робочі місця у Львівській та Івано-Франківській областях", — зазначили у компанії.

Інтерес "Укрнафти" та Chevron до ділянки

Наміри "Укрнафти" увійти в УРП на Олеській ділянці обговорювалися з минулого року. Припускалося придбання компанії ТОВ "Надра Олеська" за 150-200 млн грн.

Восени 2013 року держава Україна, компанія Chevron і ТОВ "Надра Олеська" підписали угоду про розподіл продукції (УРП) на видобуток вуглеводнів на Олеській ділянці (Львівська та Івано-Франківська обл.).

За умовами угоди, Chevron планував інвестувати $350 млн у розвідку сланцевого газу на Львівщині та Івано-Франківщині, а загальні інвестиції могли сягнути $10 млрд. Проте, наприкінці 2014 року компанія вийшла з проєкту на Олеській площі та у 2015 році припинила діяльність в Україні

Нагадаємо, 19 травня повідомлялося, що "Укрнафта" офіційно стала власником спецдозволу на видобуток газу на Олеській ділянці. Зі спецдозволу на користування надрами видалено інформацію про попередніх власників – нідерландську компанію "Шеврон Юкрейн Б.В.".