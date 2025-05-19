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"Укрнафта" офіційно стала власником спецдозволу на видобуток газу на Олеській ділянці
Державна служба геології та надр дала згоду на внесення змін до спецдозволу, виданого "Укрнафті" для робіт, передбачених угодою про розподіл продукції (УРП) на Олеській ділянці, яка є одним з найперспективніших родовищ сланцевого газу і розташована у Львівській та Івано-Франківській областях.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє профільне видання Nadra.info.
Зазначається, що зі спецдозволу на користування надрами видалено інформацію про попередніх власників – нідерландську компанію "Шеврон Юкрейн Б.В." та ТОВ "Надра Олеська", яким цей дозвіл видавався окремо. Натомість у графі "Відомості про власника" тепер зазначено нового власника – ПАТ "Укрнафта".
Нагадаємо, нафтогазовидобувна компанія “Укрнафта” отримала право на видобуток газу на Олеській. Відповідне розпорядження було ухвалене Кабінетом міністрів України 4 квітня 2025 року.
Згідно з інформацією джерел Nadra.info в центральних органах влади, це рішення ухвалили без одностайності. Згодом стало відомо, що входження в УРП на Олеській ділянці могло коштувати "Укрнафті" 430 млн грн.
Інтерес "Укрнафти" до ділянки Олеська
Наміри "Укрнафти" увійти в УРП на Олеській ділянці обговорювалися з минулого року. Припускалося придбання компанії ТОВ "Надра Олеська" за 150-200 млн грн.
Восени 2013 року держава Україна, компанія Chevron і ТОВ "Надра Олеська" підписали угоду про розподіл продукції (УРП) на видобуток вуглеводнів на Олеській ділянці (Львівська та Івано-Франківська обл.).
За умовами угоди, Chevron планував інвестувати $350 млн у розвідку сланцевого газу на Львівщині та Івано-Франківщині, а загальні інвестиції могли сягнути $10 млрд. Проте, наприкінці 2014 року компанія вийшла з проєкту на Олеській площі та у 2015 році припинила діяльність в Україні.
Що відомо про ділянку Олеська
Площа ділянки Олеська – 6324 км2. Корисні копалини: газ природний (бутани, етан, пропан); газ сланцевих товщ; газ (метан) вугільних родовищ; нафта; конденсат; газ центрально-басейнового типу.
УРП на ділянці Олеська – одна з 12 дійсних в Україні станом на 2023 р. (про нові Угоди відтоді не повідомлялося). Цю УРП було підписано між Державою Україна, компанією "Шеврон Україна Б.В." і ТОВ "Надра Олеська" 05.11.2013. На початковому пошуковому періоді компанія "Шеврон", як очікувалося, мала інвестувати у розвідку сланцевого газу $350 млн.
При цьому загальні інвестиції у видобуток газу могли перевищити $10 млрд. ЗМІ писали, що наприкінці 2014 року Chevron офіційно вийшла з проєкту видобутку газу на Олеській площі, і у 2015 р. припинила свою діяльність в Україні.