"Укрнафта" официально стала владельцем спецразрешения на Олесский участок

Государственная служба геологии и недр дала согласие на внесение изменений в спецразрешение, выданное "Укрнафте" для работ, предусмотренных соглашением о распределении продукции (СРП) на Олесском участке, которое является одним из наиболее перспективных месторождений сланцевого газа и расположено во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает профильное издание Nadra.info.

Отмечается, что из спецразрешения на пользование недрами удалена информация о предыдущих владельцах – нидерландской компании "Шеврон Юкрейн Б.В." и ООО "Надра Олеська", которым это разрешение выдавалось отдельно. В графе "Сведения о владельце" теперь указан новый владелец — ПАО "Укрнафта".

Напомним, нефтегазодобывающая компания "Укрнафта" получила право на добычу газа на Олесской. Соответствующее распоряжение было принято Кабинетом Министров Украины 4 апреля 2025 года.

Согласно информации источников Nadra.info в центральных органах власти, это решение было принято без единодушия. Впоследствии стало известно, что вхождение в СРП на Олесском участке могло стоить "Укрнафте" 430 млн грн.

Интерес "Укрнафты" к Олесскому участку

Намерения "Укрнафты" войти в СРП на Олесском участке обсуждались с прошлого года.

Осенью 2013 года государство Украина, компания Chevron и ООО "Надра Олеська" подписали соглашение о распределении продукции (СРП) на добычу углеводородов на Олесском участке (Львовская и Ивано-Франковская обл.).

По условиям соглашения, Chevron планировал инвестировать $350 млн в разведку сланцевого газа во Львовской и Ивано-Франковской, а общие инвестиции могли достичь $10 млрд. Однако в конце 2014 года компания вышла из проекта на Олесской площади и в 2015 году прекратила деятельность в Украине.

Что известно об Олесском участке

Площадь участка - 6324 км2. Полезные ископаемые: газ природный (бутаны, этан, пропан); газ сланцевых толщ; газ (метан) угольных месторождений; нефть; конденсат; газ центрально-бассейнового типа.

СРП на Олесском участке – одна из 12 действительных в Украине по состоянию на 2023 г. (о новых Соглашениях с тех пор не сообщалось). Эта СРП была подписана между Государством Украина, компанией "Шеврон Украина Б.В." и ООО "Недра Олесская" 05.11.2013. На начальном поисковом периоде компания "Шеврон", как ожидалось, должна была инвестировать в разведку сланцевого газа $350 млн.

При этом общие инвестиции в добычу газа могли превысить $10 млрд. СМИ писали, что в конце 2014 года Chevron официально вышла из проекта добычи газа на Олесской площади и в 2015 году прекратила свою деятельность в Украине.