Рынок драгоценных металлов реагирует на политику США: золото подешевело

Цены на золото и другие драгметаллы снизились на фоне ослабления геополитического напряжения, укрепления доллара США и уменьшения спроса на защитные активы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Цены на золото и другие металлы

В четверг цены на золото и другие драгметаллы немного упали после снижения спроса на безопасные активы. Спотовая цена на золото снизилась на 0,8% до 4796,75 долларов за унцию после рекордного пика в 4887,82 доллара на предыдущей сессии. Фьючерсы на золото с февральской поставкой также потеряли 0,8% и составили $4799,90 за унцию.

"Изменение комментариев президента США ослабило геополитическую напряженность, что привело к коррекции цен", - отметила стратег по сырьевым товарам ANZ Сони Кумари.

Другие драгоценные металлы также подешевели:

спотовая цена на серебро упала на 0,1% до 93,19 долларов за унцию после рекордного максимума в 95,87 доллара;

платина потеряла почти 2% до 2433,50 долларов;

палладий снизился на 0,6% до 1829,29 доллара за унцию.

Goldman Sachs повысил свой прогноз цены на золото на декабрь 2026 года до 5400 долларов за унцию по сравнению с предыдущими 4900 долларами.

Политические факторы и влияние на рынок

Снижение цен на металлы произошло на фоне ослабления геополитической напряженности. Президент США Дональд Трамп отказался от угроз новых тарифов и предложений по аннексии Гренландии силой, что повлекло за собой подъем индексов Уолл-стрит и укрепление доллара. Последнее делает драгоценные металлы более дорогими для иностранных покупателей, поскольку их цены оцениваются в долларах.

В США также продолжаются сложные политические процессы: судьи Верховного суда выразили сомнения в попытке Трампа уволить главу Федеральной резервной системы, которая ставит под угрозу независимость центрального банка.

Инвесторы ожидают данных о расходах на личное потребление (PCE) за ноябрь, еженедельные заявки на пособие по безработице и сигналы по монетарной политике, в частности перспектив процентных ставок ФРС. Несмотря на призывы Трампа к понижению ставок, аналитики ожидают их стабильности на январском заседании.

Золото в Украине: потенциал и перспективы

Украина обладает значительным потенциалом в сфере добычи драгметаллов, однако это богатство пока существует преимущественно на уровне прогнозов. По данным Госгеонадра, ресурсная база золота в стране оценивается примерно в 3000 тонн, что ставит Украину в один ряд с государствами, имеющими серьезные горнодобывающие перспективы. Несмотря на это, промышленная добыча практически не ведется - главным препятствием является высокая капиталоемкость отрасли.

Важной вехой развития сектора может стать недавний конкурс на разработку участка «Добра» в Кировоградской области. Этот проект предусматривает комплексную добычу девяти видов полезных ископаемых, среди которых литий и золото, что открывает новые горизонты для украинской горнодобывающей отрасли.

На мировом рынке золото также привлекает инвесторов: 20 января цена на золото впервые в истории превысила отметку в 4700 долларов за унцию. В период торговых войн и геополитической нестабильности инвесторы все чаще ищут безопасные активы, подтвержденные временем. Украина с ее богатыми запасами может стать частью этого глобального тренда.