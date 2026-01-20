Новый рекорд: цена на золото впервые превысила отметку в 4700 долларов

20 января цена на золото впервые в истории преодолела психологическую отметку в 4700 долларов за унцию. Пока мировые настроения ухудшаются из-за торговых войн и геополитических споров, инвесторы ищут спасения в проверенных временем активах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Золото и серебро на пике

Сегодня на торговых биржах спотовое золото выросло до исторического максимума в 4 701,23 доллара. Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале поднялись на 2,4% до 4706,50 доллара за унцию. Серебро торговалось на рекордном уровне 94,72 доллара, хотя позже произошла незначительная коррекция до 94,27 доллара.

Факторы воздействия

Главной причиной роста стала агрессивная внешняя политика президента США Дональда Трампа. Его угрозы ввести дополнительные тарифы на европейских союзников и попытки лишить суверенитет Дании над Гренландией заставили рынки нервничать.

"Революционный подход Трампа к международным делам и его желание снизить процентные ставки очень хорошо подходят драгоценным металлам, что отражается в бешеном росте цен на золото и серебро", – объясняет Тим Уотерер, главный рыночный аналитик KCM Trade.

Специалисты отмечают, что с момента начала второго срока Трампа год назад золото прибавило в цене более 70%.

"Второй термин Трампа до сих пор был благом для драгоценных металлов, а его нетрадиционный подход к политике играл на руку золоту и серебру", – добавляет Уотерер.

Еще одним фактором поддержки цен стали опасения за независимость Федеральной резервной системы США. Верховный суд рассматривает попытку Трампа уволить главу ФРС Лизу Кук, создающую атмосферу неопределенности.

Несмотря на призывы президента к немедленному понижению ставок, ожидается, что на заседании 27–28 января ФРС оставит их неизменными. Однако золото, обычно процветающее в периоды низких ставок, продолжает расти "на опережение".

Цены на другие металлы

Пока золото и серебро бьют рекорды, другие драгоценные металлы демонстрируют сдержанную динамику. Спотовая платина снизилась на 0,8% до 2 355,60 долларов, а палладий потерял 0,7%, остановившись на отметке 1 828,58 долларов.

Похоже, что в условиях глобального политического шторма инвесторы делают ставку на "классику", превращая золото в надежную защиту от непредсказуемости Белого дома.

Золото в Украине

Украина имеет значительный потенциал по отношению к золоту, однако этот драгоценный металл пока остается в недрах. По оценкам Госгеонадр, прогнозные ресурсы золота в нашей стране составляют около 3 тысяч тонн. Несмотря на такие цифры, промышленная добыча этого драгметалла до сих пор почти не осуществлялась.