Цена на золото держится на рекордном уровне, серебро преодолело отметку в 90 долларов.

Сегодня, 14 января, цена на золото обновила свой абсолютный максимум, а серебро впервые в истории преодолело отметку в $90 за унцию. Главным катализатором стали свежие данные об инфляции в США, которые оказались ниже прогнозов, и напряженная политическая ситуация вокруг Федеральной резервной системы (ФРС).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Актуальные цены на металлы

По состоянию на утро цена на спотовое золото поднялась на 1%, достигнув отметки в $4 632,03. Ранее в ходе торгов был зафиксирован пик в $4 639,42. Февральские фьючерсы не отстают, торгуясь по $4 639,5.

Однако настоящим "героем" дня стало серебро. Его стоимость подскочила на 3,6%, достигнув $90,11. Только с начала этого года этот металл прибавил в цене почти 27%. Не остались в стороне и металлы платиновой группы: платина выросла до $2 386,6, а палладий торгуется по $1 854,7.

Факторы воздействия

Важную роль в росте цен играет политика США. Президент Дональд Трамп активно призывает главу ФРС Джерома Пауэлла к "существенному" снижению процентных ставок. В то же время Белый дом инициировал расследование деятельности Пауэлла, что вызвало волну беспокойства среди банкиров Уолл-стрит и бывших руководителей ФРС.

Такое давление на независимость главного банка США заставляет инвесторов сомневаться в стабильности доллара. В ситуации, когда доверие к бумажным активам падает, золото традиционно становится главным "тихим убежищем".

Почему металлы дорожают?

Тим Уотерер, аналитик KCM Trade, отмечает, что инфляция в США остается сдержанной (2,6% в годовом исчислении), что дает рынку надежду на дальнейшее смягчение монетарной политики. Для золота это идеальные условия: когда проценты по депозитам и облигациям падают, инвесторы выбирают золото. Продолжающаяся неопределенность заставляет крупных игроков страховать риски. Кроме того, опасения по поводу стабильности американских активов толкают капитал в драгоценные металлы.

Будет ли золото по 5000?

Эксперты настроены очень оптимистично. Аналитики банка ANZ прогнозируют, что уже в первой половине 2026 года золото преодолеет отметку в $5 000. По серебру Брайан Лан из GoldSilver Central считает, что следующей большой целью является отметка в $100 за унцию, и этот рубеж может быть достигнут уже в ближайшее время.

Инвесторы сейчас закладывают в свои стратегии как минимум два понижения ставки ФРС в этом году, первое из которых ожидается в июне. Это означает, что ралли на рынке металлов может только начинаться.

Добыча золота в Украине.

Украина обладает золотовалютным потенциалом, который, по данным Госгеонедр, оценивается в 3 тыс. тонн прогнозных ресурсов. Но промышленная добыча золота в нашей стране почти не осуществляется, несмотря на значительный потенциал.

Недавно впервые в истории Украины был избран победитель конкурса на разработку литиевого месторождения участка "Добра" в Кировоградской области. по механизму соглашения о разделе продукции (УРП). Проект предусматривает возможность добычи девяти полезных ископаемых, в том числе лития и золота.

Напомним, 12 января цена на золото впервые в истории преодолела психологическую отметку в 4600 долларов за унцию.