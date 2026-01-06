Цена на золото приблизилась к максимуму: мировые котировки бьют рекорды после задержания Мадуро

Мировые цены на золото несколько выросли, достигнув недельного пика и вплотную приблизившись к недавним рекордным отметкам.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Спотовая цена на драгметалл поднялась на 0,3%, зафиксировавшись на уровне 4 461,09 доллара за унцию.

Этот рост стал логичным продолжением динамики предыдущего сеанса, в ходе которого стоимость актива подскочила почти на 3%.

Цена на слитки достигла рекордного максимума в 4 549,71 доллара 26 декабря и завершила год с ростом в 64%, что является лучшим годовым показателем с 1979 года.

Венесуэльский кризис

Reuters отмечает, что ключевым драйвером спроса на защитные активы стала внезапная эскалация напряженности в Латинской Америке.

Арест спецслужбами США президента Венесуэлы Николаса Мадуро и последующий судебный процесс в Нью-Йорке, где он отверг обвинения в наркотерроризме, усилили состояние неопределенности на международной арене.

Аналитики отмечают, что подобные события традиционно заставляют инвесторов переводить средства из рисковых активов в золото, не имеющее кредитного риска и демонстрирующее стабильность во время политических потрясений.

Монетарная политика США

Также слабая статистика США поддерживает цены на золото: промышленная активность снизилась до 14-месячного минимума, а ФРС предупреждает о риске роста безработицы.

Это усилило ожидание рынка по снижению процентных ставок. Поскольку золото становится более привлекательным в период низких ставок, инвесторы ожидают пятничного отчета о занятости, который определит дальнейшую монетарную политику.

Стремительный рост рынка драгоценных металлов

Кроме золота, значительную положительную динамику показывают и другие металлы.

Спотовая цена на серебро поднялась на 2,4%, продолжая поразительное ралли в прошлом году, когда этот актив подорожал на 147% благодаря сочетанию инвестиционного и высокого промышленного спроса.

Подобную тенденцию демонстрируют платина и палладий, которые также прибавили в стоимости на фоне всеобщего оптимизма в секторе драгоценных металлов.

Нынешняя ситуация подтверждает, что в условиях сочетания низких ставок и экономической турбулентности недоходные активы становятся приоритетным выбором для глобальных инвесторов.

Напомним, 3 января 2026 года президент Венесуэлы Николас Мадуро был арестован американскими военными в Каракасе и доставлен самолетом в Соединенные Штаты.

После задержания Мадуро цены на нефть продемонстрировали понижение. Президент Дональд Трамп подтвердил намерение Вашингтона установить контроль над нефтедобывающей Венесуэлой и отметил продолжение действия полного энергетического эмбарго.