Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,08

+0,09

EUR

50,14

--0,03

Наличный курс:

USD

43,47

43,30

EUR

50,80

50,50

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Цена на золото впервые в истории превысила $4600: причины рекорда

золото
Золото впервые преодолело отметку в 4600 долларов за унцию / Depositphotos

В понедельник, 12 января, цена на золото впервые в истории преодолела психологическую отметку в 4600 долларов за унцию.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Спотовые цены подскочили на 1,7%, достигнув пикового значения в 4600,33 доллара.

Аналогичная тенденция наблюдается и на рынке серебра, стоимость которого обновила исторический максимум, поднявшись до 84,60 доллара за унцию.

Другие металлы платиновой группы также демонстрируют положительную динамику, свидетельствующую о массовом выходе инвесторов в защитные активы.

Политическое давление на ФРС и падение доллара

Основным катализатором ценового ралли стал скандал вокруг главы Федеральной резервной системы США Джерома Павелла.

Сообщение о возможном уголовном расследовании против него со стороны администрации Трампа вызвало панику на фондовом рынке и резкое ослабление доллара.

Павелл заявил о давлении на центральный банк с целью принудительного снижения процентных ставок, которые инвесторы восприняли как сигнал к немедленной покупке золота. Недоходные активы традиционно укрепляются на фоне подрыва доверия к государственным институтам и ослаблению национальной валюты.

Геополитическая нестабильность и прогнозы

Кроме внутреннего кризиса в США, на рынок оказывает давление эскалация конфликта в Иране и торговые ограничения со стороны Китая. На фоне этой неопределенности аналитики Goldman Sachs уже пересмотрели свои прогнозы по процентным ставкам, ожидая смягчения монетарной политики только летом 2026 года.

Эксперты рынка, в частности из стратегического отдела ANZ, прогнозируют дальнейшее удорожание серебра до отметки 90 долларов за унцию, поскольку политическая нестабильность и экономическое напряжение продолжают стимулировать спрос на "безопасные гавани".

Напомним, 6 января мировые цены на золото несколько выросли, достигнув недельного пика и вплотную приблизившись к недавним рекордным отметкам.

Золото в Украине

Промышленная добыча золота в Украине почти не осуществляется, несмотря на значительный потенциал. По оценкам Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонадр),   прогнозные ресурсы золота   в стране составляет около 3 тыс. тонн.

В сентябре Кабинет министров утвердил условия конкурса на заключение соглашения о разделе продукции в пределах месторождения "Добра" в Кировоградской области. Она предусматривает возможность добычи девяти полезных ископаемых, в том числе лития и золота.

Автор:
Татьяна Бессараб