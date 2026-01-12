Цена на золото впервые в истории превысила $4600: причины рекорда

В понедельник, 12 января, цена на золото впервые в истории преодолела психологическую отметку в 4600 долларов за унцию.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Спотовые цены подскочили на 1,7%, достигнув пикового значения в 4600,33 доллара.

Аналогичная тенденция наблюдается и на рынке серебра, стоимость которого обновила исторический максимум, поднявшись до 84,60 доллара за унцию.

Другие металлы платиновой группы также демонстрируют положительную динамику, свидетельствующую о массовом выходе инвесторов в защитные активы.

Политическое давление на ФРС и падение доллара

Основным катализатором ценового ралли стал скандал вокруг главы Федеральной резервной системы США Джерома Павелла.

Сообщение о возможном уголовном расследовании против него со стороны администрации Трампа вызвало панику на фондовом рынке и резкое ослабление доллара.

Павелл заявил о давлении на центральный банк с целью принудительного снижения процентных ставок, которые инвесторы восприняли как сигнал к немедленной покупке золота. Недоходные активы традиционно укрепляются на фоне подрыва доверия к государственным институтам и ослаблению национальной валюты.

Геополитическая нестабильность и прогнозы

Кроме внутреннего кризиса в США, на рынок оказывает давление эскалация конфликта в Иране и торговые ограничения со стороны Китая. На фоне этой неопределенности аналитики Goldman Sachs уже пересмотрели свои прогнозы по процентным ставкам, ожидая смягчения монетарной политики только летом 2026 года.

Эксперты рынка, в частности из стратегического отдела ANZ, прогнозируют дальнейшее удорожание серебра до отметки 90 долларов за унцию, поскольку политическая нестабильность и экономическое напряжение продолжают стимулировать спрос на "безопасные гавани".

Напомним, 6 января мировые цены на золото несколько выросли, достигнув недельного пика и вплотную приблизившись к недавним рекордным отметкам.

Золото в Украине

Промышленная добыча золота в Украине почти не осуществляется, несмотря на значительный потенциал. По оценкам Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонадр), прогнозные ресурсы золота в стране составляет около 3 тыс. тонн.

В сентябре Кабинет министров утвердил условия конкурса на заключение соглашения о разделе продукции в пределах месторождения "Добра" в Кировоградской области. Она предусматривает возможность добычи девяти полезных ископаемых, в том числе лития и золота.