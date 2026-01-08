Цены на золото падают: почему инвесторы распродают фьючерсы в январе

Цены на золото показывают негативную динамику в четверг. Основными причинами падения стали ожидаемые распродажи фьючерсов из-за ребаланса индексов и роста курса доллара, что значительно снизило инвестиционную привлекательность металла для внешних рынков.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Спотовая цена на золото упала на 0,6% до 4427,48 доллара за унцию. Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале свалились на 0,6% до 4 435,40 бакса.

Основное давление на драгоценный металл оказывает укрепление американского доллара, который держится вблизи месячного максимума, что автоматически повышает стоимость золота для держателей других валют. Серебро также лишилось более 3%, отступив от своих исторических максимумов.

Влияние ребалансировки индексов

Главным фактором распродаж стало ежегодное перебалансирование товарного индекса Bloomberg, которое продлится с 9 по 15 января.

"Золото и серебро остаются под давлением, поскольку начинается ежегодная перебалансировка товарных индексов. В течение следующих пяти дней фьючерсы на COMEX могут продаться на сумму от 6 до 7 миллиардов долларов за каждый металл", – сказал Оле Хансен, руководитель отдела товарной стратегии Saxo Bank.

Это плановое обновление портфелей инвесторов заставляет участников рынка избавляться от активов, что создает значительное избыточное предложение на бирже COMEX.

Экономические и геополитические факторы

Внимание рынка постепенно смещается с геополитической напряженности, в частности, конфликта между США и Венесуэлой, на ожидание важных макроэкономических данных. Инвесторы анализируют неоднозначные показатели рынка труда США, где количество вакансий упало до минимума за 14 месяцев.

Ключевым ориентиром для дальнейшей монетарной политики ФРС станет пятничный отчет о занятости, который определит вероятность снижения процентных ставок в этом году.

Напомним, 6 января мировые цены на золото несколько выросли, достигнув недельного пика и вплотную приблизившись к недавним рекордным отметкам. Ключевым драйвером спроса на защитные активы стала внезапная эскалация напряженности в Латинской Америке.

Золото в Украине

Промышленная добыча золота в Украине почти не осуществляется, несмотря на значительный потенциал. По оценкам Государственной службы геологии и недр Украины (Госгеонадр), прогнозные ресурсы золота в стране составляет около 3 тыс. тонн.

В сентябре Кабинет министров утвердил условия конкурса на заключение соглашения о разделе продукции в пределах месторождения "Добра" в Кировоградской области. Она предусматривает возможность добычи девяти полезных ископаемых, в том числе лития и золота.

Рынок золота в Украине в основном зависит от импорта, поскольку собственная добыча минимальна. Основными игроками являются Национальный банк, регулирующий обращение банковских металлов, коммерческие банки и ювелирные компании.