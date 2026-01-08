Ціни на золото падають: чому інвестори розпродають ф'ючерси у січні

Ціни на золото демонструють негативну динаміку у четвер. Основними причинами падіння стали очікувані розпродажі ф’ючерсів через ребалансування індексів та зростання курсу долара, що значно знизило інвестиційну привабливість металу для зовнішніх ринків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Спотова ціна на золото впала на 0,6% до 4 427,48 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому впали на 0,6% до 4 435,40 долара.

Основний тиск на дорогоцінний метал чинить зміцнення американського долара, який тримається поблизу місячного максимуму, що автоматично підвищує вартість золота для власників інших валют. Срібло також втратило понад 3%, відступивши від своїх історичних максимумів.

Вплив ребалансування індексів

Головним чинником розпродажів стало щорічне перебалансування товарного індексу Bloomberg, яке триватиме з 9 по 15 січня.

"Золото та срібло залишаються під тиском, оскільки розпочинається щорічне перебалансування товарних індексів. Протягом наступних п'яти днів ф'ючерси на COMEX можуть продатися на суму від 6 до 7 мільярдів доларів за кожен метал", – сказав Оле Хансен, керівник відділу товарної стратегії Saxo Bank.

Це планове оновлення портфелів інвесторів змушує учасників ринку позбуватися активів, що створює значну надлишкову пропозицію на біржі COMEX.

Економічні та геополітичні чинники

Увага ринку поступово зміщується з геополітичної напруженості, зокрема конфлікту між США та Венесуелою, на очікування важливих макроекономічних даних. Інвестори аналізують неоднозначні показники ринку праці США, де кількість вакансій впала до мінімуму за 14 місяців.

Наразі ключовим орієнтиром для подальшої монетарної політики ФРС стане п’ятничний звіт про зайнятість, який визначить імовірність зниження відсоткових ставок цього року.

Нагадаємо, 6 січня світові ціни на золото дещо зросли, досягнувши тижневого піку та впритул наблизившись до недавніх рекордних позначок. Ключовим драйвером попиту на захисні активи стала раптова ескалація напруженості у Латинській Америці.

Золото в Україні

Промисловий видобуток золота в Україні наразі майже не здійснюється, попри значний потенціал. За оцінками Державної служби геології та надр України (Держгеонадр), прогнозні ресурси золота в країні становлять близько 3 тис. тонн.

У вересні Кабінет міністрів затвердив умови конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції у межах родовища "Добра" у Кіровоградській області. Вона передбачає можливість видобутку дев'яти корисних копалин, зокрема літію й золота.

Ринок золота в Україні здебільшого залежить від імпорту, оскільки власний видобуток мінімальний. Основними гравцями є Національний банк, який регулює обіг банківських металів, комерційні банки та ювелірні компанії.