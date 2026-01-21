Історичний максимум: ціна на золото сягнула майже $4900 на тлі геополітичної напруженості

21 січня ціна на золото встановила новий абсолютний рекорд, досягнувши позначки 4887,82 долара за унцію. Основним драйвером зростання стала гостра дипломатична криза між США та союзниками по НАТО. А причиною конфлікту – амбіції Вашингтона щодо встановлення контролю над Гренландією.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

За даними торгів, спотова ціна на золото зросла на 2,6%. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому продемонстрували аналогічну динаміку, піднявшись до 4 888,20 долара за унцію.

Фактори впливу

Аналітики пов’язують такий стрімкий злет із діями Дональда Трампа. Його рішення запровадити тарифи проти європейських країн та публічний тиск щодо "захоплення" Гренландії підірвали довіру до стабільності американської економіки.

"Це відображає реальні побоювання щодо глобальної геополітичної напруженості", — зазначає Кайл Родда, старший аналітик Capital. За його словами, інвестори розглядають золото як єдиний надійний "тихий притулок" у часи, коли Трамп заявляє, що "немає шляху назад" у його прагненні контролювати арктичний острів, навіть із застосуванням сили.

Реакція Європи

Європейські лідери не забарилися з відповіддю. Президент Франції Еммануель Макрон на форумі в Давосі жорстко розкритикував політику погроз, заявивши, що Європа "не буде залякана хуліганами".

Таке протистояння призвело до того, що індекс долара впав до місячного мінімуму. Широкий розпродаж активів зачепив усе: від акцій на Уолл-стріт до казначейських облігацій. Проте слабкий долар став вигідним для іноземних покупців металів, зробивши їх дешевшими у валютному еквіваленті та ще більше підштовхнувши попит.

Прогноз: чи буде золото по $ 5000?

Експерти вважають, що поточне зростання — це лише початок. Ніколас Фраппелл з ABC Refinery впевнений, що подолання межі у 4800 доларів свідчить про небажання власників продавати активи до досягнення круглої цифри у $ 5000.

Окрім геополітики, ринок підігрівають й інші чинники, зокрема: зростання державного боргу США, ослаблення національної валюти та загальна економічна невизначеність.

Ціни на інші метали

Поки золото б’є рекорди, інші метали демонструють змішану динаміку. Так, ціна на срібло після вчорашнього піка у 95,87 долара трохи скоригувалася до $95,03. Платина знизилася до $2473,80 після досягнення денного максимуму. Паладій показав стримане зростання на 0,1%, досягнувши 1881,57 доларів.

Як зазначають аналітики. світ перебуває в очікуванні наступних кроків Білого дому, адже будь-яке загострення навколо Гренландії може підняти ціни на золото до нових, ще більш неймовірних висот.

Золото в Україні

Україна володіє значним потенціалом у сфері видобутку дорогоцінних металів, проте це багатство поки що існує лише у вигляді прогнозів. За офіційними даними Держгеонадр, ресурсна база золота в нашій країні оцінюється приблизно у 3000 тонн. Це ставить Україну в один ряд із країнами, що мають серйозні гірничодобувні перспективи. Однак промисловий видобуток майже не здійснюється. Головною перешкодою є висока капіталомісткість галузі.

Важливою віхою для галузі може стати нещодавній конкурс на розробку ділянки "Добра" у Кіровоградській області. Цей проєкт є комплексним і передбачає видобуток одразу дев'яти видів корисних копалин, зокрема й літію й золота.

Нагадаємо, 20 січня ціна на золото вперше в історії подолала психологічну позначку у 4700 доларів за унцію. Поки світові настрої погіршуються через торгові війни та геополітичні суперечки, інвестори шукають порятунку в перевірених часом активах.