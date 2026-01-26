Золото впервые в истории превысило отметку в 5000 долларов

Цена на золото выросла до рекордно высокого уровня более 5000 долларов за унцию, продолжив исторический рост. Стремительное подорожание обусловлено геополитической нестабильностью, заставляющей инвесторов массово переводить капиталы в этот традиционно надежный актив.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Золото установило исторический рекорд

Спотовая цена продемонстрировала рост на 1,5%, достигнув пикового значения в 5 092,71 доллара, тогда как февральские фьючерсы в США стабилизировались на уровне 5 056,60 доллара.

Такое стремительное подорожание является продолжением сверхмощного тренда в прошлом году, когда металл прибавил в цене 64%, продемонстрировав лучший результат с 1979 года благодаря массовым закупкам центральными банками, в частности Китаем, и рекордному притоку инвестиций в профильные фонды.

Факторы нестабильности и кризис доверия к активам США

Основным драйвером текущего ралли эксперты называют глубокий кризис доверия к американской администрации и финансовым активам США. По мнению рыночных аналитиков, инвесторы ищут спасения в золоте из-за непредсказуемых внешнеполитических решений Белого дома.

В частности, рынки остро отреагировали на внезапное изменение позиции Дональда Трампа в отношении пошлин против европейских союзников в контексте его планов по Гренландии, а также из-за угроз ввести 100% пошлину на канадские товары в случае их торгового сотрудничества с Китаем.

Подобная волатильность политического курса заставляет капитал мигрировать в защитные активы, что только за начало этого года подняло цены на металл еще на 17%.

Золото в Украине

Украина имеет значительный потенциал относительно золота, однако этот драгоценный металл пока остается в недрах. По оценкам Госгеонадр, прогнозные ресурсы золота в нашей стране составляют около 3 тысяч тонн. Несмотря на такие цифры, промышленная добыча этого драгметалла до сих пор почти не осуществлялась.

Напомним, 22 января с витовым финансовым гигантом Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото к концу 2026 года до 5400 долларов за унцию. Ранее аналитики конгломерата ожидали отметку в 4900 долларов, но стремительный спрос со стороны частных инвесторов и центральных банков заставил пересмотреть их цифры в сторону роста.