Доллар упал до самого низкого уровня за четыре года из-за заявлений Трампа: как это повлияло на рынок валют

28 января доллар упал до самого низкого уровня с начала 2022 года. Это произошло сразу после того, как президент США Дональд Трамп назвал обесценивание американской валюты "прекрасным" результатом для бизнеса. Индекс спотового доллара снизился на 1,2%, повысив курс иены, евро и фунта стерлингов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

"Нет, я думаю, что это замечательно… посмотрите на бизнес, который мы ведем. У доллара есть отличные результаты", – сказал Трамп журналистам в Айове во вторник, когда его спросили, волнуется ли он из-за падения валюты.

Валютные рынки отреагировали мгновенно: на биржах началась массовая продажа долларов, в результате чего евро впервые с 2021 года превысил отметку в $1,2.

Президент давно обвиняет другие страны в стремлении к снижению обменных курсов для стимулирования экспорта, а министр финансов Скотт Бессент отметил разницу между ценой доллара и его стоимостью в качестве резервной валюты. Эти последние комментарии были расценены как разрешение трейдерам продавать доллар.

"Многие в кабинете Трампа хотят ослабления доллара, чтобы сделать экспорт более конкурентоспособным. Они" идут на продуманный риск. Ослабление валюты может быть приятным, пока ситуация не обострится», – сказал Вин Тин, главный экономист банка Нассау.

Частично падение доллара было вызвано восстановлением иены, но оно также усиливалось непредсказуемой политикой Трампа: его угрозы захватить Гренландию; давление на Федеральную резервную систему; снижение налогов и стиль руководства, углубивший политическую поляризацию.

Слабость наблюдается несмотря на рост доходности государственных облигаций. Это подтолкнуло инвесторов искать "тихие убежища", такие как золото. Цены на драгметаллы за последнее время выросли до рекордно высоких уровней. Некоторые аналитики называют этот процесс "тихим выходом" из американских активов.

"Сегодняшнее движение доллара может показаться преувеличенным, учитывая, что разница в курсах остается в его пользу по сравнению со многими другими валютами. Но комментарии президента Трампа подчеркивают имеющиеся риски, которые будут продолжать негативно влиять на валюту и побудить инвесторов искать покрытие в других местах". — Татьяна Дария, макростратег Markets Live.

Годами Трамп имел противоречивые взгляды на доллар. "Я человек, который любит сильный доллар, но слабый доллар приносит гораздо больше денег", – сказал он в прошлом году.

Однако эксперты предупреждают об опасности. "Это правда, что более слабый доллар стимулирует экспорт. Однако долг Соединенных Штатов составляет 39 триллионов долларов, и он стремительно растет до более чем 40 триллионов долларов, и когда у вас такой большой долг, я думаю, что стабильность валюты, вероятно, преобладает экспорт", – сказал Роберт Каплан, вице-председатель.

С момента инаугурации Трампа рейтинг американской валюты упал почти на 10%. При этом, по данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), по паритету покупательной способности валюта США все еще остается переоцененной по сравнению с большинством конкурентов.

Валютный рынок Украины

С начала полномасштабной войны в Украине курс гривны определяется преимущественно политической волей Национального банка и в меньшей степени зависит от баланса рыночного спроса и предложения. Пока будет война, ситуация вряд ли кардинально изменится. Тем не менее, кажется, что регулятор искренне пытается понемногу ослаблять валютную хватку всякий раз, когда появляется благоприятная экономическая ситуация.

Детальнее о том, какой курс доллара и евро прогнозируют банкиры, и что ждет гривну в 2026 году, читайте в материале Delo.ua.