Долар впав до найнижчого рівня за чотири роки через заяви Трампа: як це вплинуло на ринок валют

28 січня долар впав до найнижчого рівня з початку 2022 року. Це сталося одразу після того, як президент США Дональд Трамп назвав знецінення американської валюти "чудовим" результатом для бізнесу. Індекс спотового долара знизився на 1,2%, підвищивши курс єни, євро та фунта стерлінгів.

"Ні, я думаю, що це чудово… подивіться на бізнес, який ми ведемо. Долар має чудові результати ", – сказав Трамп журналістам в Айові у вівторок, коли його запитали, чи хвилюється він через падіння валюти.

Валютні ринки відреагували миттєво: на біржах почався масовий продаж доларів, в результаті чого євро вперше з 2021 року перевищив позначку в $1,2.

Президент давно звинувачує інші країни в прагненні до зниження обмінних курсів для стимулювання експорту, а міністр фінансів Скотт Бессент наголосив на різниці між ціною долара та його вартістю як резервної валюти. Тож ці останні коментарі були розцінені як дозвіл трейдерам продавати долар.

"Багато хто в кабінеті Трампа хоче ослаблення долара, щоб зробити експорт більш конкурентоспроможним. Вони "йдуть на продуманий ризик. Ослаблення валюти може бути приємним, поки ситуація не загостриться ", – сказав Він Тін, головний економіст банку Нассау.

Частково падіння долара було спричинене відновленням єни, але воно також було підсилене непередбачуваною політикою Трампа: його погрози захопити Гренландію; тиск на Федеральну резервну систему; зниження податків та стиль керівництва, який поглибив політичну поляризацію.

Слабкість спостерігається попри зростання дохідності державних облігацій. Це підштовхнуло інвесторів шукати "тихі притулки", такі як золото. Ціни на дорогоцінні метали за останній час зросли до рекордно високих рівнів. Деякі аналітики називають цей процес "тихим виходом" з американських активів.

"Сьогоднішній рух долара може здатися перебільшеним, враховуючи, що різниця в курсах залишається на його користь порівняно з багатьма іншими валютами. Але коментарі президента Трампа підкреслюють наявні ризики, які продовжуватимуть негативно впливати на валюту та спонукатимуть інвесторів шукати покриття в інших місцях". — Тетяна Даріє, макростратег Markets Live.

Роками Трамп мав суперечливі погляди на долар. "Я людина, яка любить сильний долар, але слабкий долар приносить набагато більше грошей", – сказав він минулого року.

Однак експерти попереджають про небезпеку. "Це правда, що слабший долар стимулює експорт. Однак борг Сполучених Штатів становить 39 трильйонів доларів, і він стрімко зростає до понад 40 трильйонів доларів, і коли у вас такий великий борг, я думаю, що стабільність валюти, ймовірно, переважає експорт", – сказав Роберт Каплан, віце-голова Goldman Sachs.

З моменту інавгурації Трампа рейтинг американської валюти впав майже на 10%. При цьому, за даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), за паритетом купівельної спроможності валюта США все ще залишається переоціненою порівняно з більшістю конкурентів.

Валютний ринок України

Від початку повномасштабної війни в Україні курс гривні визначається переважно “політичною волею” Національного банку і меншою мірою залежить від балансу ринкового попиту та пропозиції. Поки триватиме війна, ситуація навряд чи кардинально зміниться. Менше з тим, видається, що регулятор щиро намагається потроху ослабляти валютну хватку щоразу, коли з’являється сприятлива економічна ситуація.

