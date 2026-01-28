- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
Курс валют на 28 січня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні знизився одразу на шістнадцять копійок, а євро подорожчало одразу на сімнадцять копійок, встановивши новий історичний максимум.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 28.01.2026 (середа).
Курс долара
- 1 долар США – 42,96 грн (-16 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 51,23 грн (+17 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 12,19 грн (+6 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|43,00/43,17
|Євро
|51,20/50,50
|Злотий
|12,20/12,25
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 28 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|42,68 / 43,28
|50,50 / 51,50
|Ощадбанк
|42,95 / 43,50
|50,65 / 51,65
|12,45 / 12,85
|ПУМБ
|43,00 / 43,60
|50,80 / 51,50
|12,30 / 12,90
|Укргазбанк
|42,95 / 43,50
|50,65 / 51,65
|12,45 / 12,90
|Райффайзен
|42,85/ 43,27
|50,50/ 51,42
Детальніше про те, який курс долара та євро прогнозують банкіри, та що чекає гривню в 2026 році, читайте в матеріалі Delo.ua.