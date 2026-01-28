Курс валют на 28 січня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні знизився одразу на шістнадцять копійок, а євро подорожчало одразу на сімнадцять копійок, встановивши новий історичний максимум.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 28.01.2026 (середа).

Курс долара

1 долар США – 42,96 грн (-16 коп.).

Курс євро

1 євро – 51,23 грн (+17 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 12,19 грн (+6 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,00/43,17 Євро 51,20/50,50 Злотий 12,20/12,25

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 28 січня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 42,68 / 43,28 50,50 / 51,50 Ощадбанк 42,95 / 43,50 50,65 / 51,65 12,45 / 12,85 ПУМБ 43,00 / 43,60 50,80 / 51,50 12,30 / 12,90 Укргазбанк 42,95 / 43,50 50,65 / 51,65 12,45 / 12,90 Райффайзен 42,85/ 43,27 50,50/ 51,42

Детальніше про те, який курс долара та євро прогнозують банкіри, та що чекає гривню в 2026 році, читайте в матеріалі Delo.ua.