Курс гривні у 2025 році коливався під впливом сезонних і фундаментальних чинників - НБУ

Наприкінці 2025 року курс гривні до долара США залишався близьким до рівня на початку року, попри постійні коливання протягом року. Динаміку курсу визначали сезонні, фундаментальні та глобальні чинники.

Як пише Delo.ua, про це розповів голова Національного банку Андрій Пишний.

Що впливало на валютний курс гривні у 2025 році?

За словами голови НБУ, серед сезонних чинників найбільший вплив на курс гривні мали операції аграрного сектору та бюджетні витрати. Зокрема, навесні аграрії традиційно активніше продають валюту для фінансування посівної кампанії, а восени - під час продажу врожаю. Водночас наприкінці та на початку року відчутно зростає інтенсивність бюджетних видатків, що також позначається на валютному ринку.

До фундаментальних чинників, які підтримували стабільність гривні, в НБУ віднесли зростання експортної виручки, суттєве скорочення попиту на іноземну валюту з боку населення, а також ефект від роботи оборонного сектору. Йдеться, зокрема, про прямі закупівлі українських дронів міжнародними партнерами, що збільшувало надходження валюти в країну.

Серед негативних чинників, які тиснули на курс гривні, експерти виділяють руйнування енергетичної інфраструктури, через що зросла потреба в імпорті енергоресурсів, а також активізацію обстрілів портової та транспортної інфраструктури. Це стримувало експорт товарів і водночас стимулювало зростання імпорту будівельної та машинобудівної продукції.

Пишний додав, що на динаміку курсу вплинули і глобальні тенденції. У 2025 році відбулося послаблення долара США на світових валютних ринках. У результаті гривня послабилася до інших валют.

"Коливання курсу гривні до долара США не були величезними, попри те, що ми надалі посилювали параметри гнучкості обмінного курсу. Водночас ситуація все більше визначалася ринком, а частка операцій без участі НБУ стабільно перевищувала 50%", – написав голова Нацбанку.

Голова НБУ підсумував, що в цілому валютний ринок України у 2025 році залишався стабільним, а Національний банк володіє достатніми інструментами та ресурсами для підтримки цієї стійкості.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни в Україні валютний ринок знаходиться під контролем НБУ, який намагається знайти оптимальну комбінацію його регулювання з огляду на інфляційну динаміку, девальваційні очікування та конкурентоздатність українського експорту.