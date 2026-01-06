Запланована подія 2

Які фактори визначатимуть курс гривні в 2026 році: прогнози банкіра та вченого

Курс гривні в 2026 році значною мірою залежатиме від перебігу війни / Pixabay

Від початку повномасштабної війни в Україні валютний ринок знаходиться під контролем НБУ, який намагається знайти оптимальну комбінацію його регулювання з огляду на інфляційну динаміку, девальваційні очікування та конкурентоздатність українського експорту.

Про це в коментарі для Delo.ua розказав головний експерт з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій.

За його словами, важливою складовою здатності НБУ регулювати валютний ринок через валютні інтервенції є наявність золотовалютних резервів, що є похідною від співвідношення зовнішньої допомоги та дефіциту торгівельного балансу.

Війна залишається найсильнішим ризиком, що впливає на торгівельний баланс. Але навіть за умови певного покращення безпекових ризиків ситуація з валютними потоками від торгівлі не стабілізується швидко. А, значить, НБУ залишиться основним гравцем на валютному ринку і в 2026 році.

Що, окрім НБУ, впливатиме на курс

Згідно прогнозу віцепрезидента Асоціації українських банків, голови правління Глобус Банку Сергія Мамедова, у 2026 році на валютний ринок впливатиме низка стратегічних факторів.

По-перше, перебіг або припинення війни. На думку банкіра, це базовий чинник, від якого залежатиме не лише економічний розвиток країни, а й взагалі існування як незалежної суб’єктної держави.

По-друге, обсяг міжнародної фінансової допомоги. За бюджетною оцінкою, у 2026 році Україна потребуватиме щонайменше $46,5 млрд, які будуть спрямовані передусім на покриття видатків бюджету. 

По-третє, монетарна політика та валютне регулювання Нацбанку. Передусім, йдеться про активну монетарну стратегію регулятора — в умовах прогнозованого зниження інфляції до показників 9,7% у 2026 році у Нацбанку з’явиться можливість дещо знизити облікову ставку. Водночас залежно від воєнних та економічних обставин на ринку діятиме режим “керованої гнучкості” з поступовим зниженням регуляторної ролі Нацбанку.

За прогнозом президента Центру антикризових досліджень Ярослава Жаліла, чинники, що визначатимуть курс гривні в 2026 році, будуть такими:

·       стабільність надходження зовнішньої допомоги;

·       очікування, насамперед безпекові;

·       валютні надходження від експортерів (особливо восени — залежно від врожаю, але логістика, зокрема ризики для портів, даватиметься взнаки);

·       стійкість внутрішнього попиту (що вельми залежить від стабільності бюджетних видатків);

·       ймовірне збільшення припливу інвестицій у разі поліпшення безпекової ситуації;

·       політичні рішення щодо припустимості девальвації у разі погіршення платіжного балансу і проблем з надходженням допомоги.

Проте є точки ризику, які можуть створити додаткові девальваційні тренди. Це, зокрема:

·       перебої із зовнішньою допомогою (наприклад, глобальна фінансова криза);

·       значне ускладнення експортної логістики (посилені атаки на чорноморські порти, цілеспрямоване руйнування Дунайського напряму тощо);

·       поганий врожай зернових та подальше зменшення експорту;

·       значне погіршення ситуації на фронті — втрата територій, відплив людей за кордон;

·       необхідність перекрити недобір коштів до бюджету (зокрема, за рахунок коштів від імпортного ПДВ та акцизів, номінованих у євро).

Нагадаємо, в НБУ пояснили, які фактори впливають на динаміку курсу гривні в 2026 році. Серед таких факторів, зокрема, такі:

·       фундаментальні — експорт та імпорт, обсяги міжнародної допомоги та бюджетних видатків, обсяги залучення інвестицій в економіку;

·       сезонні — сезонність простежується як в межах року (наприклад, цикли вирощування та продажу сільгосппродукції), так і в межах місяця (періоди сплати податків, виплат заробітних плат тощо);

·       ситуативні — разова велика купівля або продаж валюти як через об’єктивні, так і інколи — через суб’єктивні, психологічні чинники.

Автор:
Руслан Кисляк