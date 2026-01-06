Какие факторы будут определять курс гривны в 2026 году: прогнозы банкира и ученого

С начала полномасштабной войны в Украине валютный рынок находится под контролем НБУ, который пытается найти оптимальную комбинацию его регулирования с учетом инфляционной динамики, девальвационных ожиданий и конкурентоспособности украинского экспорта.

Об этом в комментарии для Delo.ua рассказал главный эксперт по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий.

По его словам, важной составляющей способности НБУ регулировать валютный рынок через валютные интервенции является наличие золотовалютных резервов, что производно от соотношения внешней помощи и дефицита торгового баланса.

Война остается самым сильным риском, влияющим на торговый баланс. Но даже при условии определенного улучшения рисков безопасности ситуация с валютными потоками от торговли не стабилизируется быстро. А, значит, НБУ останется основным игроком на валютном рынке и в 2026 году.

Что, кроме НБУ, будет влиять на курс

Согласно прогнозу вице-президента Ассоциации украинских банков, главы правления Глобус Банка Сергея Мамедова, в 2026 году на валютный рынок будет влиять ряд стратегических факторов.

Во-первых, ход или прекращение войны. По мнению банкира, это базовый фактор, от которого будет зависеть не только экономическое развитие страны, но вообще существование как независимого субъектного государства.

Во-вторых, объем международной финансовой помощи. По бюджетной оценке, в 2026 году Украина будет нуждаться как минимум в $46,5 млрд, которые будут направлены прежде всего на покрытие расходов бюджета.

В третьих, монетарная политика и валютное регулирование Нацбанка. В первую очередь речь идет об активной монетарной стратегии регулятора — в условиях прогнозируемого снижения инфляции до 9,7% в 2026 году у Нацбанка появится возможность несколько снизить учетную ставку. В то же время в зависимости от военных и экономических обстоятельств на рынке будет действовать режим управляемой гибкости с постепенным снижением регуляторной роли Нацбанка.

По прогнозу президента Центра антикризисных исследований Ярослава Жалило, факторы, определяющие курс гривны в 2026 году, будут следующими:

· стабильность поступления внешней помощи;

· ожидания, прежде всего безопасностные;

· валютные поступления от экспортеров (особенно осенью — в зависимости от урожая, но логистика, в частности риски для портов, будет сказываться);

· устойчивость внутреннего спроса (очень зависит от стабильности бюджетных расходов);

· вероятное увеличение притока инвестиций в случае улучшения ситуации с безопасностью;

· политические решения о допустимости девальвации в случае ухудшения платежного баланса и проблем с поступлениями внешней финансовой помощи.

Однако есть точки риска, которые могут создать дополнительные девальвационные тренды. Это, в частности:

· перебои с внешней помощью (например, глобальный финансовый кризис);

· значительное усложнение экспортной логистики (усиленные атаки на черноморские порты, целенаправленное разрушение Дунайского направления и т.п.);

· плохой урожай зерновых и дальнейшее уменьшение экспорта;

· значительное ухудшение ситуации на фронте — потеря территорий, отток людей за границу;

· необходимость перекрыть недобор средств в бюджет (в частности, за счет средств от импортного НДС и акцизов, номинированных в евро).

Напомним, в НБУ объяснили, какие факторы влияют на динамику курса гривны в 2026 году. Среди таких факторов, в частности, следующие:

· фундаментальные — экспорт и импорт, объемы международной помощи и бюджетных расходов, объемы привлечения инвестиций в экономику;

· сезонные — сезонность прослеживается как в пределах года (например, циклы выращивания и продажи сельхозпродукции), так и в пределах месяца (периоды уплаты налогов, выплат заработных плат и т.п.);

· ситуативные — разовая крупная покупка или продажа валюты как из-за объективных, так иногда — из-за субъективных, психологических факторов.